Quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh dựng “chảo lửa” cổ vũ tuyển Việt Nam

TPO - Trước giờ bóng lăn, nhiều địa phương ở Nghệ An đã dựng hàng loạt màn hình LED cỡ lớn, sẵn sàng đón người dân cùng “tiếp lửa” tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Video người dân quê nhà cầu thủ Đình Bắc (xã Yên Trung, Nghệ An) gửi gắm lời động viên trước trận chung kết Việt Nam và Thái Lan.

Chiều 26/8, không khí bóng đá tại nhiều địa phương ở Nghệ An trở nên náo nhiệt khi trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan đang đến gần. Những màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các khu vực công cộng, biến sân nhà văn hóa, công viên thành điểm hẹn để người dân cùng theo dõi và cổ vũ đội tuyển.

Người dân ở quê hương cầu thủ Đình Bắc chuẩn bị sân khấu, màn hình LED rộng 20m2 để người dân xem và cổ vũ trận chung kết.

Tại sân chùa Chợ Hến (xã Yên Trung) - quê hương tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một màn hình LED rộng khoảng 20m2 đã được dựng lên. Người dân trong xóm khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị đón bà con đến theo dõi và cổ vũ cho Đình Bắc cùng các đồng đội.

Anh Trần Văn Hiền (30 tuổi, trú xã Yên Trung) cho biết, người dân địa phương đã háo hức chờ đợi trận cầu quan trọng này từ nhiều ngày qua. “Mọi người trong xóm đã chuẩn bị địa điểm để bà con tập trung xem bóng đá và cổ vũ cho Đình Bắc cũng như đội tuyển Việt Nam. Tôi dự đoán đội tuyển sẽ chiến thắng với tỷ số 3-0”, anh Hiền chia sẻ.

Những công đoạn cuối cùng được hoàn thiện để phục vụ bà con nhân dân ở quê hương Đình Bắc xem trận bóng đá.

Không khí sôi động cũng lan về quê nhà tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Tại nhà văn hóa xóm Phú Sơn (xã Vân Du), một màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người dân theo dõi màn tái đấu giữa hai đội.

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, màn hình LED lớn được dựng ở sân phía trước, tạo không gian xem bóng đá tập trung cho người dân khu vực thành phố Vinh cũ.

Ông Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, điểm xem bóng đá có sức chứa khoảng 2.000 người. Việc tổ chức điểm xem tập trung nhằm tạo điều kiện để người dân cùng hòa vào không khí của trận chung kết và cổ vũ đội tuyển.

Màn hình led cỡ lớn được dựng tại công viên Hồ Thung Mây (xã Quỳ Hợp) để người dân đến cổ vũ bóng đá.

Không chỉ ở khu vực đồng bằng, tại xã miền núi Quỳ Hợp, một doanh nghiệp đã lắp màn hình LED lớn cùng bàn ghế tại công viên hồ Thung Mây để phục vụ người dân đến theo dõi trận đấu.

Ông Quán Vi Giang - Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết, doanh nghiệp đã xin phép và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điểm xem bóng đá. Lực lượng công an, quân sự được huy động để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Tại một khu đô thị trên địa bàn xã Diễn Châu, người dân cũng dựng điểm xem bóng đá theo mô hình sân khấu ngoài trời. Không gian được chuẩn bị sẵn sàng để đón đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, hòa chung không khí cổ vũ tuyển Việt Nam.

Những màn hình led, sân khấu đã sẵn sàng để người dân theo dõi trận cầu chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Từ quê nhà các tuyển thủ đến những miền quê miền núi, đồng bằng, không khí trước trận chung kết đang nóng lên từng giờ. Những màn hình LED lớn đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ bóng lăn để những tiếng hò reo, cờ đỏ và niềm tự hào về đội tuyển Việt Nam cùng lan tỏa.

Trước đó từ tối 25/8 và sáng 26/8, người thân gia đình cầu thủ Đình Bắc và Xuân Mạnh đã vượt hàng trăm km ra Hà Nội để theo dõi, cổ vũ trận chung kết. Với gia đình các cầu thủ, trận đấu tối 26/8 không chỉ là cuộc so tài được người hâm mộ cả nước mong đợi, mà còn là dịp để những người thân yêu được tận mắt dõi theo con, chồng mình chiến đấu trong màu áo đội tuyển.