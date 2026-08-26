TRỰC TIẾP: Cổ động viên dồn về sân Mỹ Đình trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

Với tính chất đặc biệt của trận đấu và theo kinh nghiệm được chia sẻ từ các cổ động viên đã từng theo dõi nhiều trận đấu quan trọng trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ được khuyến cáo nên chủ động đến sân sớm, tốt nhất từ khoảng 18h, tức trước thời điểm bóng lăn khoảng 2 tiếng.
Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Hoàng Phúc (phường Hoà Hưng) cho biết từ nhà đến phố đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút nhưng do muốn có vị trí đẹp nên cả nhà đã có mặt “check -in” từ 17 giờ. Đây cũng là lần đầu tiên cả nhà anh xem bóng đá với màn hình “siêu khủng” như vậy.
“Mình dự đoán tỉ số sẽ là 2-1, nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Nếu Việt Nam chiến thắng, mình sẽ nhảy ăn mừng cùng mọi người”, anh Hoàng Phúc hào hứng nói.
Chị Phượng Hồng (phường An Hội Tây) cho biết đã sửa soạn từ lúc 15 giờ, khoảng 16 giờ đã có mặt tại phố đi bộ. Do đi sớm nên giao thông khá thông thoáng, không gặp khó khăn trong việc gửi xe như những lần trước. Chị Hồng kỳ vọng 3 cầu thủ yêu thích là Xuân Son, Đình Bắc và Quang Hải sẽ ghi bàn thắng trong trận bóng này.
Mặc dù 20 giờ tối nay (26/8), trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan mới diễn ra, nhưng từ chiều tối đã có rất đông cổ động viên đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi trận bóng qua các màn hình LED khổng lồ.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các khu vực giữ xe kín chỗ, nhiều cổ động viên đến sớm để chọn được vị trí đẹp. Hầu hết các quán cà phê xung quanh đã nhanh chóng hết chỗ.
Càng gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về sân Mỹ Đình càng đông. Các cổ động viên trật tự xếp hàng, lần lượt qua cửa kiểm soát an ninh để vào sân tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.
Trong ánh chiều buông xuống sân Mỹ Đình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được cổ động viên trang trọng giương cao giữa rừng cờ đỏ sao vàng. Khoảnh khắc thiêng liêng tạo nên điểm nhấn xúc động trước giờ đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết.
Các cổ động viên nhí và những người hâm mộ cao tuổi là những điểm nhấn trên sân Mỹ Đình. Bất chấp khoảng cách thế hệ, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc và chung niềm tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch.
Gia đình tiền đạo Nguyễn Xuân Son thu hút sự chú ý khi có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra những người thân của chân sút tuyển Việt Nam và xin chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ cổ động viên trong nước, nhiều người hâm mộ nước ngoài cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Họ đeo băng rôn, vẫy quốc kỳ và nhiệt tình hòa vào không khí lễ hội quanh sân Mỹ Đình. Những hình ảnh đầy thiện cảm góp thêm sắc màu cho trận chung kết ASEAN Cup 2026.
Trước giờ bóng lăn khoảng hơn 2 tiếng, sắc đỏ đã ngập tràn khu vực sân vận động Mỹ Đình. Hàng nghìn cổ động viên khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ, băng rôn và trống cổ vũ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Tất cả cùng hướng về trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu Thái Lan.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, 77 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "Tuấn Trâu Vàng”, là cổ động viên nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Biệt danh này ra đời từ SEA Games 22 năm 2003, khi ông đội chiếc mũ gắn sừng trâu, đeo trống và khoác trang phục rực rỡ đến sân cổ vũ. Sau một thời gian vắng bóng, ông Tuấn lại xuất hiện tại Mỹ Đình, tiếp tục truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Chị Minh Nguyệt, đến từ Hưng Yên, dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận cầu quyết định để vô địch ASEAN Cup 2026.
Trước giờ bóng lăn, nhiều nữ cổ động viên xinh đẹp đã có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Những nụ cười rạng rỡ cùng tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt góp phần làm nóng bầu không khí trước đại chiến Việt Nam - Thái Lan.
Từ 2h, khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 còn hơn 6 tiếng mới bắt đầu, nhiều nữ cổ động viên xinh đẹp đã có mặt tại sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Các CĐV tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và dự đoán đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan.
Trên chiếc xe lăn, người hâm mộ đặc biệt vẫn nhiệt tình cổ vũ và tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hình ảnh ấy trở thành điểm nhấn xúc động trước giờ bóng lăn.
Cờ đỏ sao vàng, áo đấu, băng rôn, kèn cổ vũ và nhiều phụ kiện được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người hâm mộ. Những món đồ nhỏ nhưng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước trận chung kết. Tất cả đang hướng về sân Mỹ Đình với kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch.
Cổ động viên khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ và mô hình cúp vô địch diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tiếng kèn, tiếng trống cùng những lời hô vang “Việt Nam vô địch” khiến bầu không khí trước trận chung kết lượt về thêm cuồng nhiệt.
Từ khoảng 16h chiều 26/8, các nhóm cổ động viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng đã đổ về những con đường gần sân vận động Mỹ Đình. Trước cổng chính, hàng trăm cổ động viên đã đến sớm, hát vang những ca khúc cổ vũ đội tuyển. Không khí trở nên nhộn nhịp dù còn khoảng hơn 3 tiếng nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström có mặt tại Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện Ban Tổng Thư ký và lãnh đạo các phòng chức năng VFF đã đón tiếp trọng thị đoàn lãnh đạo FIFA.
Sau một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Infantino sẽ tới sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA đến Việt Nam, sau chuyến thăm vào tháng 2/2018.
Nhiều cổ động viên tập trung tại các quán cà phê gần sân Mỹ Đình từ sớm, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sắc đỏ của áo đấu Việt Nam phủ kín không gian. Tất cả háo hức chờ màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 20h tối nay.
Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối nay, 26/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từ đầu giờ chiều, người hâm mộ đã tập trung tại nhiều tuyến phố diễu hành hướng về sân Mỹ Đình. Màu đỏ của áo đấu và Quốc kỳ nhanh chóng trở thành gam màu chủ đạo trên đường phố Hà Nội.
Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho “Những chiến binh sao vàng” trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, thậm chí có thể thua với cách biệt một bàn, vẫn sẽ bước lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan. Nếu thi đấu đúng sức, giữ được sự tập trung và không nóng vội, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn tất hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.
Sức nóng của trận chung kết đã được thể hiện qua cơn sốt vé. Vé bán chính thức với bốn mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trên thị trường tự do, giá vé bị đẩy lên gấp nhiều lần, trong đó một số cặp vé ở vị trí đẹp được rao bán với giá hơn 10 triệu đồng.
Sân Mỹ Đình vì thế được dự báo sẽ phủ kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận cầu quyết định. Đây sẽ là nguồn động lực lớn để Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội vượt qua thử thách cuối cùng.
Đặc biệt, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận đấu. Sự hiện diện của những người đứng đầu bóng đá thế giới càng làm tăng ý nghĩa cho đêm chung kết được chờ đợi tại Mỹ Đình.