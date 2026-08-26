Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan 0-1 (H1): Vào!!! Thái Lan ghi bàn

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Như Ý

TPO - Bóng bật ra sau pha hãm thành của Thái Lan nhưng đúng vị trí của Yatsakon. Tiền đạo đội khách tung pha dứt điểm hiểm hóc, thủ môn Patrik Lê Giang dù chạm tay vào bóng nhưng không kịp cản phá.

goal 1-0 cho Thái Lan

12': Từ một tình huống lên bóng nhanh, Yotsakon Burapha đã băng vào tung cú sút cực căng. Thủ môn Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn bật vào xà ngang bật vào lưới. 1-0 cho Thái Lan.

report Không được

10': Hoàng Hên bấm bóng rất nhạy cảm để Đình Bắc bên lên. Tiếc rằng cú chạm bóng của Bắc hơi mạnh khiến bóng băng xa. Nếu không, anh đã đối mặt thủ môn Chatchai.

report Thái Lan đang nỗ lực tấn công

3': Thời gian đầu trận đấu ghi nhận sự chủ động từ phía Thái Lan. Đội khách chủ yếu rót bóng vào vòng cấm để tận dụng sự càn lướt của các tiền đạo.

viet-nam.jpg
foul Trận đấu bắt đầu
report Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫy chào khán giả ở Mỹ Đình
1-707.jpg
report Hai đội đang làm thủ tục chào cờ
2aoboquey7hrf5rn1ukcmwgusnmu2wimwkiu4uaq.jpg
2aoboquey7ysavoykwas3lf48om2gycmodoz06mo.jpg
2aoboquey7snxzrnjl6qdvuroohphal10l81gfve.jpg
report Chiếc cúp này sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam?
report Chiếc cúp vàng xuất hiện tại Mỹ Đình

Giống như trận lượt đi Kiatisuk "tháp tùng" thì ở lượt về, chiếc cúp được đưa lên bục danh dự bởi cựu danh thủ Công Vinh.

2aoboquemkhsvymtso8bbyjm07zb7yfux58mhcey.jpg
ảnh: Như Ý
2aoboquemnbpicpq4khhkudtjjwuaehvsuwurvom.jpg
report Các cầu thủ Thái Lan làm nóng trên sân
2aoboquegufsd4mxellxofey1r1plytbwtxtbj4s.jpg
2aoboqueejgbexwopnikgqtrt9i8zlkzdurkge3c.jpg
2aoboqueejifjtxcgyhrx8h1mqo9w5duyv6tso9o.jpg
2aoboqueejifjtxcgyhrx8kee0qfgzjaxoplwvy4.jpg
2aoboqueyjccilyfv5gixrukj01c1skbih7zvy1q.jpg
2aoboqueylpcctgh4ufirbu5uer1p7hp7alrdcxa.jpg
report Đội tuyển Việt Nam khởi động
report Bầu không khí trong sân đang rất nóng

Các khán đài hầu như đã hết chỗ trống, NHM rất ngóng chờ thời khắc tuyển Việt Nam bước lên ngai vàng.

2aoboquesdipihlcwunotaox6spacr2cgwwvpyd65.jpg
2aoboquesdlljuo3hum8ms5jqldcctrefe2jxafq6.jpg
ảnh: Như Ý
report Phòng thay đồ của tuyển Việt Nam
screenshot-2026-08-26-at-193416.png
screenshot-2026-08-26-at-193430.png
screenshot-2026-08-26-at-193444.png
report Phòng thay đồ của tuyển Thái Lan
786562254-1363301418818790-4298385609290418657-n.jpg
784251246-1535075435302630-2147875929690681065-n.jpg
report 11 cái tên đá chính của Thái Lan

HLV Hudson bất ngờ không dùng Kampon sử dụng thủ môn lão làng Chatchai trong trận đấu hôm nay. Còn lại, hầu hết các vị trí khác của Thái Lan không thay đổi.

787017346-2345226176284607-4361189670649131355-n.jpg
report Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên 11 cái tên xuất phát so với chung kết lượt đi. Hoàng Hên vẫn ra sân, trong khi đó Quang Hải đợi chờ thời cơ từ ghế dự bị.

785926707-27975379572116378-4672425500162725756-n.jpg
feccce4e-9153-4870-9c4a-b47a15090fcb.jpg

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đại kình địch Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dù nắm giữ lợi thế rất lớn sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Ở thế chân tường, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ dồn toàn lực chơi tấn công phủ đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những tuyên bố trước trận của đối thủ xứ chùa vàng cũng thể hiện phần nào quyết tâm này.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình xuất phát tối ưu, bảo đảm sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và sắc bén trong phản công. Theo đó, trong khung thành đội tuyển tiếp tục là thủ môn Patrik Lê Giang. Phong độ xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng ở lượt đi biến anh thành điểm tựa vững chắc để cản phá các đợt bắn phá từ Voi chiến.

Bộ ba trung vệ phía trước dự kiến gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu - những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để phong tỏa sức ép. Ở hai hành lang cánh, Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh sẽ đảm nhận vai trò vừa bọc lót biên, vừa cơ động dâng cao hỗ trợ các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Đây có lẽ là 2 vị trí gần như bất khả xâm phạm bên hành lang cánh của đội tuyển.

viet-nam-thai-lan-9.jpg

Tại khu trung tuyến, Hoàng Đức là lựa chọn số 1 trong vai trò cầm nhịp, giữ bóng và phân phối lối chơi. Sát cánh cùng anh là Thành Long. Trong khi Quang Hải, người đã tạo ra khác biệt lớn ở trận lượt đi nhiều khả năng vẫn là phương án trong hiệp 2.

Trên hàng công, sức mạnh thể hình, tốc độ và khả năng tì đè càn lướt của Nguyễn Xuân Son kết hợp cùng sự nhanh nhẹn của Đình Bắc sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đối phương. Vị trí tiền đạo cánh còn lại nhiều khả năng thuộc về Đỗ Hoàng Hên nhờ lối chơi linh hoạt và khả năng kết nối nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh.

Về phía Thái Lan, HLV của họ dự kiến triển khai sơ đồ tấn công 4-3-3 với bộ ba Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai cùng Patrik Gustavsson trên hàng công. Đây là sơ đồ giàu sức tấn công của Voi chiến, được kỳ vọng sẽ gia tăng tối đa sức ép lên khung thành Việt Nam.

Với tính chất của trận tranh ngôi vương, Mỹ Đình tối nay hứa hẹn sẽ chứng kiến màn so tài nghẹt thở, nơi sự thận trọng, bản lĩnh và không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào sẽ định đoạt chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Như Ý
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên #đội tuyển Việt Nam #trực tiếp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe