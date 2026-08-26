Vụ cả trăm người nhập viện do ăn bánh mì thập cẩm: Cục An toàn Thực phẩm đề nghị điều tra

TPO - Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Bin Bin khiến ít nhất 150 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Ngày 26/8, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai).

Theo văn bản, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, để chủ động phòng ngừa, kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định của pháp luật, công khai kết quả điều tra và xử lý để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ đối với cộng đồng.

Hộ kinh doanh Bin Bin.

Đặc biệt, Gia Lai cần lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực.