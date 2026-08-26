Công tác dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất

TPO - Tại Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cuộc bàn giao hôm nay không phải là khép lại mà là mở ra giai đoạn công tác dân vận của Đảng đứng ở vị trí gần dân nhất, sát cơ sở nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

Tại hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chính thức tiếp nhận chức năng tham mưu về công tác dân vận, giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.



Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. Ảnh: VĐ.

Về tổ chức bộ máy, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận toàn bộ các đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu về công tác dân vận của Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển sang, kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc hiện hành của từng đơn vị.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận tổng số 53 cán bộ, công chức, người lao động theo bàn giao của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và cán bộ hưu trí, kèm theo hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo hiểm, quy hoạch, đánh giá cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, sự kiện bàn giao nhìn bề ngoài là việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người, nhưng thực chất là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất – ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu, cải cách càng sâu, đổi mới càng mạnh, thì càng phải dựa vào dân, càng phải làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận, dân cùng làm. Không có sự đồng thuận của Nhân dân thì không một chủ trương lớn nào đi được đến đích. “Vì vậy, bàn giao hôm nay tuyệt nhiên không phải là thu hẹp, là hạ thấp công tác dân vận. Ngược lại, đây là sự bố trí lại lực lượng để công tác dân vận mạnh hơn, gần dân hơn, thực chất hơn”, ông Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu. Ảnh: V.Đ.



Nhắn gửi với các cán bộ chuyển công tác sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết mong các cán bộ ở cương vị mới mang theo vốn quý đã tích luỹ được, nhanh chóng hoà nhập, khiêm tốn học hỏi, đoàn kết cùng tập thể mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Ở bất cứ cơ quan nào, người cán bộ dân vận cũng chỉ có một thước đo: Dân có tin không, dân có theo không, dân có thật sự được thụ hưởng không. Tôi mong và tin các đồng chí sẽ không chỉ hoàn thành, mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, ông Quyết nêu.

Tái khẳng định cuộc bàn giao hôm nay không phải là khép lại mà là mở ra giai đoạn công tác dân vận của Đảng đứng ở vị trí gần dân nhất, sát cơ sở nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân, ông Quyết nhấn mạnh thông điệp cơ quan có thể thay đổi, nhưng sợi chỉ đỏ thì không bao giờ đổi thay: “Dân là gốc”, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Không vì việc chuyển giao mà làm gián đoạn công việc

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, kể từ nay, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lại được bổ sung, tăng cường; là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quyết định cho các ông: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức, Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: VĐ.



Nhấn mạnh "chúng ta là người một nhà", bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cùng cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển về Đảng ủy, cùng đoàn kết, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ trên từng cương vị công tác, để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dứt khoát không vì việc chuyển giao mà làm gián đoạn công việc”, bà Hoài nói.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 171 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 9/2026 để có căn cứ chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Đảng bộ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

“Đồng thời, phối hợp đề xuất tổng thể các vấn đề liên quan, nhất là vấn đề về công tác dân vận trong các cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới theo Kết luận số 88 của Bộ Chính trị về tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương”, bà Hoài yêu cầu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý, Đảng ủy cần tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có các đề án về công tác dân vận vừa được tiếp nhận, đảm bảo không để gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao...