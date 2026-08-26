Hàng nghìn người dân Đà Lạt đội mưa cổ vũ tuyển Việt Nam

TPO - Dù trời mưa, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) khoác áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan qua màn hình lớn.
Không khí cổ vũ trở nên sôi động ngay từ trước giờ bóng lăn, với sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Trận đấu diễn ra lúc 20h trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ở trận lượt đi ngày 22/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải.