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Xã hội

Sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu trước hạn sẽ được trợ cấp 5 tháng lương mỗi năm

Luân Dũng

TPO - Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi thuộc diện quy định sẽ được nâng mức trợ cấp từ 3 lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước hạn, đồng thời không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi.

Nâng trợ cấp, không bị trừ lương hưu

Ngày 26/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội.

Theo Nghị định, chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi được điều chỉnh theo hướng tăng mức hưởng.

Cụ thể, sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nếu quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

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(Ảnh minh họa)

Mức trợ cấp này cũng được áp dụng đối với sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng và nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Đối với sĩ quan không thuộc các trường hợp trên, nếu do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn, nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì cũng được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Trường hợp sĩ quan trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ quân đội, khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm cũng được hưởng mức trợ cấp tương tự.

Như vậy, so với quy định trước đây, mức trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được nâng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương.

Một điểm đáng chú ý khác của chính sách mới là sĩ quan thuộc các trường hợp nêu trên khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Tăng trợ cấp đối với sĩ quan phục viên

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung chế độ đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ nhưng không đủ điều kiện nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được và phải phục viên.

Theo quy định mới, khi phục viên, ngoài việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành nếu có, sĩ quan được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương.

Đồng thời, sĩ quan được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Đối với trợ cấp phục viên một lần, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

Như vậy, quy định mới thay đổi cách xác định trợ cấp tạo việc làm từ 6 tháng tiền lương cơ sở theo quy định cũ sang 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Trong khi đó, trợ cấp phục viên theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được nâng từ 1 tháng lên 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/8; các mức trợ cấp và căn cứ tính trợ cấp theo quy định mới được áp dụng đối với các trường hợp có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành, thôi việc kể từ ngày 1/9.

Luân Dũng
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