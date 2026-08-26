Việt Nam tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư bền vững

TPO - Tại cuộc gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam sáng 26/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công và bền vững tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 184,3 tỷ USD

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc dự cuộc gặp đều là những doanh nghiệp đầu ngành tiêu biểu. Đồng thời, thời gian tới chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Hai bên đang tích cực triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, các Tuyên bố chung giữa hai nước đã xác định nhiều định hướng hợp tác quan trọng.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là trụ cột, điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng

Người đứng đầu Chính phủ mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam tham dự buổi gặp. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa…

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị mỗi dự án phải vừa hiệu quả cho nhà đầu tư, vừa đóng góp vào năng lực sản xuất, công nghệ, việc làm, ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Với dự án lớn, cần mang đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý, giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả, trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa cao hơn.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững tại Việt Nam.