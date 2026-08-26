Bố mẹ và vợ Đoàn Văn Hậu đã có mặt ở Mỹ Đình tiếp lửa tuyển Việt Nam

TPO - Ông Đoàn Quốc Thắng - bố hậu vệ Đoàn Văn Hậu - cùng 5 thành viên trong gia đình có mặt ở Hà Nội từ sáng sớm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan tại Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, ông mong con trai và các đồng đội thi đấu tự tin, đoàn kết, hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ngay từ sáng sớm 26/8, gia đình của cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ông Đoàn Quốc Thắng - bố của Đoàn Văn Hậu - cho biết cả gia đình đều háo hức khi có cơ hội trực tiếp đến sân cổ vũ Văn Hậu và các đồng đội. Với gia đình hậu vệ tuyển Việt Nam, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được chứng kiến người thân thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ông Đoàn Quốc Thắng và bà Đỗ Thị Nụ - bố mẹ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt trên khán đài.

“Cả gia đình ai cũng háo hức. Chúng tôi mong muốn được có mặt trên khán đài, được hò reo, cổ vũ và nhìn thấy con thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Chúc các con thật nhiều sức khỏe, thi đấu tự tin, đoàn kết và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan, để niềm vui được trọn vẹn với người hâm mộ và với mỗi gia đình có con em đang cống hiến cho đội tuyển”, ông Thắng chia sẻ với PV Tiền Phong.

Chiều 26/8, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My cũng chia sẻ hình ảnh cùng con trai - bé Lúa - có mặt ở khán đài.

Trước chung kết lượt về ASEAN Cup tối 26/8 giữa Việt Nam và Thái Lan, Doãn Hải My đưa con trai tới khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân để động viên Văn Hậu.

Vợ Đoàn Văn Hậu cùng con trai cũng đã có mặt trên sân.

Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh Văn Hậu mặc áo đội tuyển, cõng con trai trên vai. Khoảnh khắc ngắn diễn ra trước khi cầu thủ mang áo số 5 cùng đồng đội bước vào trận đấu quyết định chức vô địch. Đây cũng không phải lần đầu Doãn Hải My đưa con đến gặp Văn Hậu trong các đợt tập trung đội tuyển.

Sự hiện diện của gia đình trên khán đài Mỹ Đình là nguồn động viên với Văn Hậu trước cuộc đối đầu nhiều ý nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình với lợi thế sau chiến thắng 2-0 tại Rajamangala ở lượt đi. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần duy trì sự tập trung khi đối thủ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.