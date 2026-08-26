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Công bố các quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định nhân sự của Thành ủy TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Chiều 26/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Toàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM, gồm 6 tổ chức đảng trực thuộc: Chi bộ Công tác Quốc hội, Chi bộ Công tác HĐND, Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Ban Đô thị và Chi bộ Ban Pháp chế.

Đồng thời, chuyển giao Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND TPHCM có 15 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND TPHCM có 5 thành viên. Trong đó, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Toàn công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể TPHCM có 22 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, chuyển giao Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM và 1.792 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

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Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM nhận quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm 16 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cũng đã quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Việc điều chỉnh này được thực hiện thống nhất với chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#công bố quyết định #nhân sự chủ chốt #Đảng ủy HĐND TPHCM #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #Bí thư Thành ủy TPHCM

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