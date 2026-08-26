Cổ động viên dồn về sân Mỹ Đình trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

report Đến phố Nguyễn Huệ từ sớm để chọn vị trí đẹp

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Hoàng Phúc (phường Hoà Hưng) cho biết từ nhà đến phố đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút nhưng do muốn có vị trí đẹp nên cả nhà đã có mặt “check -in” từ 17 giờ. Đây cũng là lần đầu tiên cả nhà anh xem bóng đá với màn hình “siêu khủng” như vậy.

“Mình dự đoán tỉ số sẽ là 2-1, nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Nếu Việt Nam chiến thắng, mình sẽ nhảy ăn mừng cùng mọi người”, anh Hoàng Phúc hào hứng nói.

Chị Phượng Hồng (phường An Hội Tây) cho biết đã sửa soạn từ lúc 15 giờ, khoảng 16 giờ đã có mặt tại phố đi bộ. Do đi sớm nên giao thông khá thông thoáng, không gặp khó khăn trong việc gửi xe như những lần trước. Chị Hồng kỳ vọng 3 cầu thủ yêu thích là Xuân Son, Đình Bắc và Quang Hải sẽ ghi bàn thắng trong trận bóng này.