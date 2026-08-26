Người dân cả nước vỡ òa

Càng về cuối trận đấu, không khí xung quanh các tuyến phố càng trở nên rực lửa. Hàng loạt điểm bán cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn và cúp mô hình đã tấp nập bày bán, sẵn sàng “tiếp lửa” cho hàng nghìn người hâm mộ chuẩn bị đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng.
Quốc Nam
Hàng nghìn CĐV tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận chung kết lượt về qua màn hình lớn. Khi Hoàng Hên ghi bàn, đám động tạo nên bầu không khí lễ hội thật sự tại đầu cầu TPHCM.
Huế Xuân
Không khí bóng đá của trận chung kết ASEAN Cup 2026 lan tỏa trên khắp các nẻo đường. Tại “phố Tây” Tạ Hiện (Hà Nội), đông đảo du khách quốc tế đã hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng người hâm mộ Việt Nam, chăm chú dõi theo từng pha bóng và vỡ òa reo hò sau mỗi bàn thắng của đội nhà.
Thanh Hà
Với cách biệt 2 bàn và trận đấu chỉ còn 20 phút, chức vô địch đã ở rất gần đội tuyển. CĐV đã sẵn sàng hưởng ứng cùng đám đông và đi bão. Ảnh và video: Hoàng Tuyên.
Hoàng Tuyên
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Hà Nội, rất đông CĐV xếp hàng tại các cây xăng để sẵn sàng cho chuyến đi bão. Ảnh: Hoài Phạm.
Hoài Phạm
Hàng nghìn người dân đã đổ về sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương tuyển thủ Đình Bắc, để cùng nhau theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.
Trên màn hình LED rộng khoảng 20m2, từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam khiến cả sân liên tục vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.
Dưới ánh sáng màn hình lớn, cùng dàn loa công suất lớn càng khuấy động bầu không khí, biến sân chùa Chợ Hến thành một “chảo lửa” bóng đá giữa quê nhà Đình Bắc.
Cùng nhịp bóng lăn, hàng nghìn người dân Yên Trung đang gửi trọn niềm tin và tình yêu đến đội tuyển Việt Nam, mong chờ khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tú.
Ngọc Tú
Video: Hồng Vĩnh.
Hồng Vĩnh
Bàn thắng tuyệt vời của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam tái lặp khoảng cách dẫn trước 2 bàn. Trước đó, Việt Nam rơi vào thế ngặt nghèo khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Chỉ cần Kakana sút penalty thành công, trận đấu đưa về vạch xuất phát. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan sút bóng lên trời, sau đó trả giá vì pha tấn công của Việt Nam và Hoàng Hên ghi bàn.
Cả nước ăn mừng vỡ òa vì bàn thắng của Hoàng Hên. Đây là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng và có thể là bước ngoặt của cả trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Như Ý.
CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội hồi hộp trong khoảnh khắc cầu thủ Kakana của Thái Lan sút phạt đền. Từ tình cảnh khó khăn, chỉ sau vài phút, cảm xúc của tất cả thay đổi hoàn toàn.
Hồng Vĩnh