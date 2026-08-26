Người dân cả nước vỡ òa

report Hàng nghìn CĐV ở Nghệ An dõi theo bước chân đội tuyển

Hàng nghìn người dân đã đổ về sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương tuyển thủ Đình Bắc, để cùng nhau theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Trên màn hình LED rộng khoảng 20m2, từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam khiến cả sân liên tục vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.

Dưới ánh sáng màn hình lớn, cùng dàn loa công suất lớn càng khuấy động bầu không khí, biến sân chùa Chợ Hến thành một “chảo lửa” bóng đá giữa quê nhà Đình Bắc.

Cùng nhịp bóng lăn, hàng nghìn người dân Yên Trung đang gửi trọn niềm tin và tình yêu đến đội tuyển Việt Nam, mong chờ khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tú.

Ngọc Tú