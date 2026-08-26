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Thái Nguyên cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở trong 6 - 12 giờ tới

Thanh Hiếu

TPO - Trong 6 - 12 giờ tới, những khu vực có nguy cơ sạt lở gồm các xã: Bạch Thông, Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ...

Ngày 26/8, Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh một số nơi có mưa to đến rất to.

Các khu vực có lượng mưa lớn, như: Quân Chu (62,8mm), Phú Tiến (54,4mm), Yên Đổ (49,4mm), Yên Lạc (46,8mm)...

Theo dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông.

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Dốc Nặm Cảng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao.

Những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, sụt lún đất trong 6-12 giờ, gồm các xã: Bạch Thông, Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Phú Lương, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trung Hội, Vạn Phú, Vô Tranh và Yên Trạch.

Trong đó, tại xã Bạch Thông, nguy cơ được cảnh báo tại tất cả các thôn, đặc biệt khu vực Đông Viên, Quốc lộ 3B, Tỉnh lộ 257.

Tại xã Chợ Đồn, nguy cơ sạt lở cao tại Bằng Lũng, Quốc lộ 3C, Tỉnh lộ 257B.

Tại xã Định Hóa, khu vực nguy cơ sạt lở cao là Bảo Linh, Chợ Chu.

Tại xã Đồng Phúc, khu vực taluy dương trên đoạn đường Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, vùng ven suối Quảng Khê có nguy cơ sạt lở cao.

Các khu vực nguy cơ sạt lở xảy ra tại tất cả các thôn, xóm, khu dân cư.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại nhiều khu vực, đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra sạt lở đất. Ví như, tại phường Bắc Kạn đất đá sạt tràn vào nhà dân; 21 hộ tại xã Trần Phú phải di dời gấp do nguy cơ sạt lở.

Đặc biệt, ngày 25/8, tại dốc Nặm Cảng (xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến đất đá tràn xuống lấp khoảng 2/3 nền đường QL3B. Đáng lo ngại, sườn đồi phía trên xuất hiện vết nứt lớn, với khoảng 3.000-4.000m³ đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt xuống.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên kiến nghị các cơ quan chức năng lưu ý rà soát những vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Người dân cần thận trọng khi lưu thông qua các ngầm, tràn khi bị ngập do lũ, nước chảy xiết.

Thanh Hiếu
#Sạt lở #Thái Nguyên #Nguy cơ #Mưa lớn #Địa phương #Cảnh báo #Thời tiết

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