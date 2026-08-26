Thủ tướng thúc tiến độ hoàn thiện 11 dự án luật trình Quốc hội

TPO - Chiều 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026, tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.

Tại phiên họp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án, gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; (5) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi);

Cùng với đó là các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thủ tướng lưu ý cần tránh gây lúng túng khi một dữ liệu đồng thời thuộc nhiều tiêu chí phân loại, bảo đảm yêu cầu đối chiếu kỹ thuật giữa các hệ thống tiêu chí phục vụ mục đích quản lý khác nhau.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý thống nhất ranh giới áp dụng với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chồng chéo nghĩa vụ, thủ tục.

Với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng yêu cầu chỉ quy định bắt buộc định danh và xác thực điện tử đối với những đối tượng cần thiết; nghiên cứu quy định chặt chẽ các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng; thời hạn lưu trữ lịch sử danh tính và nhật ký xác thực phù hợp để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp…

Về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), người đứng đầu Chính phủ lưu ý, với nội dung đấu giá quyền sử dụng khu vực biển và các phương thức phân bổ nguồn lực biển, cần rà soát các quy định liên quan, xác định rõ trường hợp phải đấu giá, không đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư và nguyên tắc xử lý khi có nhiều chủ thể đề nghị sử dụng cùng một khu vực biển.

Đối với những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền quốc gia phải đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, điều ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu, đơn giản hóa thủ tục

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, thống nhất quan điểm đối với một số quy định của luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải của phương tiện giao thông đang lưu hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc; rà soát thủ tục công bố, đăng ký, kiểm nghiệm theo hướng đơn giản, minh bạch, khả thi; bổ sung quy định phù hợp để quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả cảnh báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn.

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ tránh xảy ra các vi phạm, tiêu cực…

Thủ tướng cũng chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, bộ, lắng nghe các ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm tra, hoàn thiện dự án luật.