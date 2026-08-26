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Hai tội đồ của tuyển Thái Lan hứng trọn 'gạch đá' từ CĐV nhà

Hương Ly
Trọng Tài

TPO - Cổ động viên Thái Lan hoàn toàn bất lực khi chứng kiến bàn phản lưới khó tin của Wanchai Jarunongkran. Trước đó, Chatchai Bootprom cũng bị tính phản lưới sau cú sút của Đỗ Hoàng Hên.

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Ảnh: ﻿Trọng Tài.

"Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này. Chúng ta ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam nhưng cũng tự dâng cho đối thủ 2 bàn và nhìn Việt Nam vô địch trên sân Mỹ Đình", CĐV Khongkha Paojeen chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trận chung kết lượt về.

"Bằng cách nào để Wanchai có thể sút tung mành lưới đội nhà ở bàn thắng thứ tư như vậy? Tại sao lại là phản lưới ở các trận chung kết ASEAN Cup 2026. Và đã 2 lần liên tiếp chúng ta tự dâng chiến thắng cho Việt Nam vì bước ngoặt là các pha phản lưới", CĐV Niwat Kehara bức xúc.

CĐV Teerasak Pannarai thở dài vì đội nhà: "Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Thái Lan qua rồi. Đừng mơ tới World Cup nữa. Chúng ta giờ thậm chí không cạnh tranh nổi với Việt Nam rồi. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hãy làm gì đó đi".

CĐV Natthaphat Kps của Thái Lan tiếc nuối: "Các cầu thủ đã chơi quá hay trên sân Mỹ Đình rồi. Chúng ta 2 lần dẫn trước ở trận này, chưa kể một tình huống sút hỏng phạt đền. Việt Nam thật sự không có nhiều cơ hội ở trận này. Thất bại của Thái Lan chỉ đơn giản vì chúng ta tự thua thôi. Vẫn là nỗi ám ảnh đó khi gặp Việt Nam".

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình diễn ra theo kịch bản điên rồ. Thái Lan mở tỷ số trận đấu từ phút 12 do công của Yotsakorn. Phút 48, Kakana sút hỏng phạt đền. Chỉ 6 phút sau, Thái Lan bị trừng phạt vì tình huống thủ môn Chatchai lúng túng phản lưới.

Wanchai ghi bàn ở phút 85, giúp "Voi chiến" níu kéo hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, chính Wanchai thành tội đồ của Thái Lan vì pha phản lưới. Sau quả tạt của Phan Tuấn Tài, Wanchai đứng cách khung thành gần 20m, nhưng cú phá bóng của anh thành tình huống phản lưới thô thiển.

Chung cuộc, Việt Nam thắng Thái Lan 4-2 sau 2 lượt trận và có lần thứ 2 liên tiếp vô địch ASEAN Cup 2026.

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Hương Ly
Trọng Tài
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