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Pháp luật

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Đập tủ kính cướp vàng giữa ban ngày ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một người đàn ông đeo khẩu trang, dùng vật cứng đập vỡ tủ trưng bày của tiệm vàng trên đường Nguyễn Sỹ Sách, lấy 10 vòng vàng 18K rồi tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Clip công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Nguồn C.ACC.

Tối 26/8, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Trương Xuân Huy (SN 1982, thường trú phường Chợ Quán, hiện cư trú phường Tân Sơn), nghi phạm liên quan vụ đập vỡ tủ kính, lấy vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn.

Đáng chú ý, từ lúc vụ việc xảy ra đến khi nghi phạm bị bắt chỉ kéo dài 82 phút.

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Hiện trường vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h18 cùng ngày, một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.H.T. trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn.

Người này bất ngờ dùng gạch bê tông đập mạnh vào phần kính tủ trưng bày. Khi kính vỡ, đối tượng nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K với tổng trọng lượng khoảng 7 chỉ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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Tang vật thu được từ vụ cướp.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức truy xét. Công an phường Tân Sơn tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu và chứng cứ.

Song song đó, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương và các đơn vị liên quan rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm nghi phạm và phương tiện, đồng thời khoanh vùng những địa điểm nghi vấn.

Từ các tài liệu, dấu vết thu thập tại hiện trường cùng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can là Trương Xuân Huy.

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Trương Xuân Huy tại cơ quan công an.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Huy trên đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng.

Công an đã thu hồi một phần tài sản liên quan, đồng thời tiếp tục truy tìm số tài sản còn lại và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
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