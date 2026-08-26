Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Biển người tràn xuống đường

Nhóm PV

TPO - Trong ít phút, CĐV Việt Nam chuyển từ cảm xúc chết lặng sang vỡ òa. Cầu thủ Thái Lan sút hỏng phạt đền, sau đó Hoàng Hên ghi bàn, đưa Việt Nam trở lại thế cửa trên ở trận này.

report Dòng người nhích từng chút tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3
85350.jpg
85349.jpg
85347.jpg

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khẳng định ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, khu vực nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (Hà Nội) nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Hàng nghìn người dân cùng phương tiện mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn vuvuzela đổ về đây, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Các dòng xe nhích từng mét trong tiếng reo hò, tiếng còi xe inh ỏi. Trên các cầu vượt bộ hành gần nút giao, đông đảo cổ động viên tập trung kín lối đi để vẫy cờ, bắt nhịp cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc "biển người" rực sắc đỏ phía dưới.

report CĐV TPHCM nín thở trước giây phút Việt Nam vô địch
tp-sg5.jpg
tp-sg2.jpg
Không khí tại TPHCM cũng nóng hơn bao giờ hết. Hai hiệp bóng trôi qua mang đến cho CĐV cảm xúc lẫn lộn. Biểu cảm thay đổi theo từng pha bóng.
tp-sg4.jpg
tp-sg1.jpg
Mọi người chia sẻ chung một tâm trạng, cùng căng thẳng và hào hứng trước giây phút Việt Nam vô địch.
report Quán cà phê ở Đà Nẵng đông nghịt cổ động viên
tp-dn1.jpg
Đông đảo người hâm mộ Đà Nẵng đổ về các quán cà phê để theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
tp-dn2.jpg
Theo ghi nhận, tại một quán cà phê trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng), hàng trăm cổ động viên tạo nên không khí sôi động với những tiếng hò reo, cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.
tp-dn3.jpg
Người hâm mộ chăm chú theo dõi từng pha bóng trên màn hình lớn, liên tục hô vang mỗi khi các cầu thủ Việt Nam tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.
tp-dn4.jpg
Anh Nguyễn Văn Trí Tâm, một cổ động viên, chia sẻ các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. “Hôm nay là trận chung kết lượt về nên tôi cùng bạn bè xuống phố từ sớm. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật tốt trong hiệp 2 và giành chức vô địch”, anh Tâm nói.
report Quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình
tp-a1.jpg
Quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình. Các cầu thủ ăn mừng trong niềm tự hào dân tộc.
tp-a2.jpg
Khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa đáng tự hào.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik được các học trò tung lên cao. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã dẫn dắt một mùa thi đấu rực rỡ.
report Người dân Quảng Ninh bắt đầu tràn xuống đường
85339.jpg
85337.jpg
85336.jpg
85338.jpg

Người dân Quảng Ninh bắt đầu đổ xuống đường, trục đường ăn mừng kéo dài trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, lực lượng an ninh, CSGT bắt đầu bố trí lực lượng để ngăn chặn các hành vi quá khích đua xe, gây mất an ninh trật tự.

report Sân Mỹ Đình vỡ òa giây phút Việt Nam vô địch
tp-3.jpg
tp-2.jpg
Pha phản lưới nhà của tuyển Thái Lan góp phần củng cố thêm chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán đài sân Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui.
tp-1.jpg
Hàng nghìn cổ động viên reo hò ăn mừng.
report Cờ đỏ sao vàng, kèn sẵn sàng "tiếp lửa" cho cổ động viên đi bão

Càng về cuối trận đấu, không khí xung quanh các tuyến phố càng trở nên rực lửa. Hàng loạt điểm bán cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn và cúp mô hình đã tấp nập bày bán, sẵn sàng “tiếp lửa” cho hàng nghìn người hâm mộ chuẩn bị đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng.

1787755228815-1977165554713097592-g6368102153813861992-7730fb39c11cee660914ba1c4f809718.jpg
1787755228627-1977165554713097592-g6368102153813861992-1aabf4a37aac3dc60b86e36485d5f646.jpg
1787755228724-1977165554713097592-g6368102153813861992-01e360a6df2e3224f6abf401f9e54cf8.jpg
1787755228894-1977165554713097592-g6368102153813861992-81db477f81ce76e062b2b61583d4779c.jpg

Quốc Nam

photo CĐV phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng nghìn CĐV tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận chung kết lượt về qua màn hình lớn. Khi Hoàng Hên ghi bàn, đám động tạo nên bầu không khí lễ hội thật sự tại đầu cầu TPHCM.

1787750398813-726989341132816926-g6368102153813861992-04037c0afd740c7bf44f3d234ac82ed8.jpg
1787750353919-726989341132816926-g6368102153813861992-93ac3b1abf84b92aa606ae32e5181de1.jpg
1787750374834-726989341132816926-g6368102153813861992-b73eff002ea3163c24f443defcd3c865.jpg

Huế Xuân

photo Nhiều du khách quốc tế xem chung kết ASEAN Cup ỏ Phố đi bộ Tạ Hiện

Không khí bóng đá của trận chung kết ASEAN Cup 2026 lan tỏa trên khắp các nẻo đường. Tại “phố Tây” Tạ Hiện (Hà Nội), đông đảo du khách quốc tế đã hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng người hâm mộ Việt Nam, chăm chú dõi theo từng pha bóng và vỡ òa reo hò sau mỗi bàn thắng của đội nhà.

1787749173868-4991122631195729740-g6368102153813861992-258d9fedbc1ea572419b0dbf7cbdc270.jpg
1787749173656-4991122631195729740-g6368102153813861992-d079bc65c7b590cc1fa4a72e51a102f5.jpg
1787749173793-4991122631195729740-g6368102153813861992-6e7d76a5dd0b120949d79c275d7fa7fc.jpg
1787749173735-4991122631195729740-g6368102153813861992-4f832a1fa0bb63be520f471af72f3d90.jpg

Thanh Hà

report Người dân đổ ra đường, sẵn sàng "đi bão"

Với cách biệt 2 bàn và trận đấu chỉ còn 20 phút, chức vô địch đã ở rất gần đội tuyển. CĐV đã sẵn sàng hưởng ứng cùng đám đông và đi bão. Ảnh và video: Hoàng Tuyên.

1787754247499-2136337490036369069-g6368102153813861992-a6a737e79e24c78377cb735e0bbfc318.jpg
1787754247511-2136337490036369069-g6368102153813861992-2348f8ca38599662a2d6f47119e15f9b.jpg

Hoàng Tuyên

report CĐV xếp hàng đổ xăng, chuẩn bị "đi bão"

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Hà Nội, rất đông CĐV xếp hàng tại các cây xăng để sẵn sàng cho chuyến đi bão. Ảnh: Hoài Phạm.

1787754480064-2889165049703149072-g6368102153813861992-7bbe861c6f8d5c0ff067a13ddef7d29c.jpg
1787754480044-2889165049703149072-g6368102153813861992-a4e79bf1e1999146456952b586028916.jpg

Hoài Phạm

report Hàng nghìn CĐV ở Nghệ An dõi theo bước chân đội tuyển

Hàng nghìn người dân đã đổ về sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương tuyển thủ Đình Bắc, để cùng nhau theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Trên màn hình LED rộng khoảng 20m2, từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam khiến cả sân liên tục vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.

Dưới ánh sáng màn hình lớn, cùng dàn loa công suất lớn càng khuấy động bầu không khí, biến sân chùa Chợ Hến thành một “chảo lửa” bóng đá giữa quê nhà Đình Bắc.

Cùng nhịp bóng lăn, hàng nghìn người dân Yên Trung đang gửi trọn niềm tin và tình yêu đến đội tuyển Việt Nam, mong chờ khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tú.

1787754100375-3875477469028672448-g6368102153813861992-628712ed60eaeaa7bb8ab9d028cb3a22.jpg
1787754100585-3875477469028672448-g6368102153813861992-1159baefb1386f28ac8686436156c38d.jpg
1787754099878-3875477469028672448-g6368102153813861992-de0b17b423d28f63dc59ef56466ecac8.jpg

Ngọc Tú

video CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến ăn mừng cảm xúc

Video: Hồng Vĩnh.

Hồng Vĩnh

report Khoảnh khắc bùng nổ của Hoàng Hên

Bàn thắng tuyệt vời của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam tái lặp khoảng cách dẫn trước 2 bàn. Trước đó, Việt Nam rơi vào thế ngặt nghèo khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Chỉ cần Kakana sút penalty thành công, trận đấu đưa về vạch xuất phát. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan sút bóng lên trời, sau đó trả giá vì pha tấn công của Việt Nam và Hoàng Hên ghi bàn.

Cả nước ăn mừng vỡ òa vì bàn thắng của Hoàng Hên. Đây là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng và có thể là bước ngoặt của cả trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Như Ý.

1787753543603-174868144339612005-g6368102153813861992-542204ea9b7dc860dfd932c9d3d5590a.jpg
1787753543612-174868144339612005-g6368102153813861992-966f1ac2e02e2556a09ccc86586555f8.jpg
1787753412971-174868144339612005-g6368102153813861992-2bbb2592088024c51c7e31dee730ee90.jpg
report Phút giây hồi hộp của CĐV Việt Nam

CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội hồi hộp trong khoảnh khắc cầu thủ Kakana của Thái Lan sút phạt đền. Từ tình cảnh khó khăn, chỉ sau vài phút, cảm xúc của tất cả thay đổi hoàn toàn.

1787753797310-5048961919954635033-g6368102153813861992-a5bd077b944a23ed99d4f3122193e9c1.jpg
1787753797311-5048961919954635033-g6368102153813861992-462e818dfe1c0c457b752b0a99ca0adc.jpg
1787754142278-5048961919954635033-g6368102153813861992-2a206fca7c6f986e68c4f9a53984fec2.jpg

Hồng Vĩnh

Nhóm PV
#Việt Nam #bóng đá #vô địch #Thái Lan #CĐV #Việt Nam vs Thái Lan #trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan #live Việt Nam vs Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe