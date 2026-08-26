Biển người tràn xuống đường

report Dòng người nhích từng chút tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khẳng định ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, khu vực nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (Hà Nội) nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Hàng nghìn người dân cùng phương tiện mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn vuvuzela đổ về đây, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Các dòng xe nhích từng mét trong tiếng reo hò, tiếng còi xe inh ỏi. Trên các cầu vượt bộ hành gần nút giao, đông đảo cổ động viên tập trung kín lối đi để vẫy cờ, bắt nhịp cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc "biển người" rực sắc đỏ phía dưới.