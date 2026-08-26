Lũ quét đổ về biên giới Nepal-Tây Tạng khiến hàng trăm người mất tích, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

TPO - Một trận lũ quét lớn đã tàn phá khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng (Trung Quốc) vào sáng 26/8, cuốn trôi nhiều ngôi làng, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc và Nepal đồng loạt triển khai lực lượng cứu hộ quy mô lớn.

Khoảng 9 giờ sáng 26/8 (theo giờ địa phương), nước lũ từ sông Bhote Koshi bất ngờ dâng cao, tràn qua các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa. Dòng nước dữ cuốn theo bùn đất và đất đá, khiến người dân gần như không có thời gian ứng phó.

Ông Narendra Pariyar, quản lý huyện Rasuwa (Nepal), cho biết chính quyền nhận được báo cáo về việc nhiều ngôi làng và các công trường xây dựng cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi. Nhà chức trách cảnh báo số người thương vong và thiệt hại tài sản có thể còn tăng.

"Chúng tôi nhận được báo cáo về việc nhiều làng mạc và công trường xây dựng cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi... Có thể sẽ có thương vong lớn hoặc thiệt hại về tài sản", ông Pariyar nói.

Ít nhất 95 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi hàng trăm người khác, gồm du khách, người dân và nhân viên an ninh đang mất tích.

Uỷ ban Du lịch Nepal cho biết 384 du khách chưa được xác định tung tích, trong đó có 291 người nước ngoài. Ấn Độ cho biết hơn 100 công dân nước này nằm trong số những người mất tích.

Lũ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án thủy điện, cầu và đường sá. Một cửa khẩu biên giới giữa Nepal và Trung Quốc tại cảng Gyirong (Tây Tạng), bị bùn đất và nước lũ tàn phá, nhiều phương tiện và công trình bị cuốn trôi.

Khoảnh khắc lũ đổ về cửa khẩu biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục ngầu cuồn cuộn qua khu dân cư, phá hủy nhà cửa và cầu cống. Cảnh sát Nepal cho biết lũ bắt nguồn từ phía Tây Tạng. Nguyên nhân có thể liên quan đến hồ băng bị vỡ hoặc mưa lớn đột ngột, song vẫn đang được xác minh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal cũng cho biết một trận động đất xảy ra trong khu vực có thể đã gây sạt lở đất, dẫn đến thảm họa, nhưng thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Nepal đã huy động quân đội, trong đó có trực thăng, tham gia tìm kiếm và cứu hộ. Chính quyền đồng thời cảnh báo người dân dọc sông tại các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan nhanh chóng di chuyển lên khu vực cao hơn.



Chính quyền Ấn Độ đang trong tình trạng báo động, với bang Bihar ở phía bắc, nơi sông Gandak chảy qua, đang sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp có thể bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cho biết đang "phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Chính phủ Nepal để sớm tiến hành cứu hộ và hỗ trợ cho công dân Ấn Độ". Các báo cáo cho biết Ấn Độ đang chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Nepal, với các đội không quân Ấn Độ trong tình trạng sẵn sàng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Theo Tân Hoa Xã, vụ sạt lở đất đã gây ra "thương vong lớn và nhiều người mất tích" tại cảng Gyirong.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tiến hành tìm kiếm, cứu nạn toàn diện, đồng thời yêu cầu nhanh chóng tái định cư người dân bị ảnh hưởng và đề phòng các thảm họa thứ cấp.

Theo CCTV, Trung Quốc đã phân bổ 30.000 vật tư cứu trợ từ nguồn dự trữ trung ương, gồm lều, thiết bị sưởi, quần áo, chăn ga, giường xếp và các vật dụng chống ẩm.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc cũng triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp. Đợt đầu gồm khoảng 200 nhân viên địa chất, kỹ sư và chuyên gia cứu hộ, được trang bị máy bay không người lái, máy quét laser 3D, thiết bị dò tìm sự sống và các phương tiện cứu nạn chuyên dụng.