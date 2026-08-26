HLV Kim Sang-sik bước chân vào ngôi đền huyền thoại Đông Nam Á

TPO - Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã chính thức cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á. Kết quả này không những mang về chiếc cúp vàng danh giá mà còn chính thức giúp thầy Sik khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Ảnh: Như Ý

Với lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang khu vực, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gia nhập hàng ngũ những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, đứng chung hàng ngũ với 3 tượng đài Radojko Avramovic, Mano Polking và Kiatisuk Senamuang.

Trong suốt chiều dài gần 3 thập kỷ của đấu trường khu vực, việc giành một chức vô địch đã là thách thức cực đại đối với bất kỳ huấn luyện viên nào. Duy trì vị thế đỉnh cao để lặp lại kỳ tích đó ở lần thứ hai lại đòi hỏi bản lĩnh, sự nhạy bén chiến thuật và khả năng tái tạo động lực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Trước HLV Kim Sang-sik, lịch sử giải đấu chỉ ghi nhận "phù thủy" Avramovic với cú hat-trick vô địch cùng Singapore (2004, 2007, 2012), Kiatisuk Senamuang với 2 lần đăng quang liên tiếp cùng đội tuyển Thái Lan (2014, 2016) và Mano Polking (2020, 2022). Việc một HLV chạm đến cột mốc này luôn là sự khẳng định cho vị thế của một bậc thầy chiến thuật.

Như vậy, vị HLV 50 tuổi của đội tuyển Việt Nam đã chen chân vào nhóm những nhà cầm quân tinh hoa nhất giải đấu, đồng thời giúp Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích thứ 2 khu vực (4 - bằng Singapore, sau Thái Lan).

Dấu ấn lớn nhất mà ông Kim Sang-sik để lại trên hành trình chinh phục này chính là sự thực dụng lạnh lùng kết hợp hài hòa với tính kỷ luật thép đặc trưng của bóng đá xứ Kim chi. Không chạy theo lối chơi hoa mỹ viển vông, các đội bóng dưới bàn tay nhào nặn của ông luôn vận hành như một khối cơ cấu liền mạch: phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát không gian linh hoạt và chuyển đổi trạng thái với tốc độ sắc lẹm.

Mỗi trận đánh knock-out đều được ông giải quyết bằng những điều chỉnh nhân sự tinh tế và những đòn trừng phạt chính xác vào điểm yếu của đối thủ. Hơn cả những toan tính trên bảng sa bàn, nghệ thuật đắc nhân tâm cũng là chìa khóa then chốt giúp HLV Kim Sang-sik duy trì khát khao chiến đấu của các học trò.

Ông đã thành công trong việc xây dựng một tập thể đoàn kết, nơi cái tôi của từng cá nhân luôn được đặt sau mục tiêu chung của màu cờ sắc áo. Dù phải đối mặt với áp lực kỳ vọng khổng lồ cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực mới nổi trong khu vực, bản lĩnh điềm tĩnh của nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn là điểm tựa vững chắc cho toàn đội vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất.

Cột mốc lịch sử này không chỉ tôn vinh dấu ấn cá nhân của HLV Kim Sang-sik, mà còn mở ra một chương rực rỡ mới cho bóng đá khu vực. Trước mắt ông sẽ là chức vô địch thứ 3 nếu ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Nhưng chắc chắn ở thời điểm hiện tại, di sản mà ông tạo dựng tại đấu trường ASEAN Cup sẽ còn là thước đo chuẩn mực cho nhiều thế hệ cầm quân tiếp nối.