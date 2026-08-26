Hai Vua phá lưới, một dấu son của Việt Nam

TPO - Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc cùng ghi 5 bàn để chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, một cột mốc cho thấy sức mạnh và sự đa dạng của hàng công Việt Nam.

Với 5 bàn thắng ghi được tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc cùng bước lên vị trí cao nhất trong cuộc đua ghi bàn. Phía sau hai chân sút của đội tuyển Việt Nam là 4 cầu thủ cùng có 4 bàn: Ilhan Fandi (Singapore), Mitchell Lee Baker (Indonesia), Teerasak Poeiphimai (Thái Lan) và Win Naing Tun (Myanmar).

Kết quả này không phải điều quá bất ngờ khi trong suốt giải đấu, Xuân Son cũng như Đình Bắc đều có những màn trình diễn nổi bật và thay nhau lên tiếng khi đội tuyển cần bàn thắng.

Khả năng săn bàn xuất sắc của Xuân Son và Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra nhiều lựa chọn chiến thuật bất ngờ cho đối thủ.

Việc hai cái tên cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới vì thế cho thấy hàng công Việt Nam có nhiều hơn một điểm đến đáng tin cậy. Xuân Son tiếp tục thể hiện vai trò của một mũi nhọn có khả năng tạo khác biệt, trong khi Đình Bắc cũng để lại dấu ấn đậm nét với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Giá trị của hai chân sút này không chỉ nằm ở những con số. Khi Xuân Son có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng săn bàn, Đình Bắc cũng đủ nguy hiểm để trực tiếp ghi bàn hoặc tạo cơ hội cho đồng đội. Sự đa dạng ấy giúp hàng công Việt Nam không bị đặt vào tình thế phải phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Điều đó được thể hiện khá rõ trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Phút 58, HLV Kim Sang-sik rút Xuân Son khỏi sân, đưa Quang Hải và Hai Long vào thay. Chỉ 4 phút sau, Đình Bắc thực hiện pha đánh gót tinh tế để Hai Long băng lên ghi bàn mở tỷ số. Việt Nam sau đó thắng 2-0 và tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Một đội bóng có thể mạnh khi sở hữu một chân sút xuất sắc, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu có hai cầu thủ cùng đủ khả năng quyết định trận đấu. Với Xuân Son và Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik có thêm cơ sở để thực hiện những điều chỉnh chiến thuật mà không quá lo lắng về việc sức tấn công bị suy giảm khi thay đổi nhân sự.

Giá trị của sự kiện càng đặc biệt hơn khi đặt trong dòng chảy lịch sử ASEAN Cup. Lần gần nhất giải đấu chứng kiến hai cầu thủ cùng một đội bóng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới là năm 2020, khi Thái Lan có Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda cùng ghi 4 bàn. Khi ấy, hai ngôi sao của Thái Lan cùng Safawi Rasid và Bienvenido Marañón nằm trong nhóm dẫn đầu với 4 pha lập công.

Sau 6 năm, Việt Nam tái lập dấu mốc ấy với một con số còn ấn tượng hơn: Xuân Son và Đình Bắc đều ghi 5 bàn. Khoảng cách một bàn nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong một giải đấu ngắn ngày, đó là sự khác biệt đáng kể. Và quan trọng hơn, nhờ có trong tay hai khẩu pháo hạng nặng, Việt Nam trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á một cách xuất sắc.