HLV Anthony Hudson: Quả penalty bị hỏng là bước ngoặt trận đấu...

TPO - Hai lần dẫn trước nhưng Thái Lan không bảo vệ được thành quả khi để đội tuyển Việt Nam cầm hoà 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 26/8. Kết quả khiến Thái Lan một lần nữa lỡ cơ hội giành chức vô địch.

Trận đấu có sự dự khán của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, làm nóng thêm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Dù 2 lần dẫn trước, Thái Lan không bảo vệ được thành quả khi để Việt Nam gỡ hoà 2-2.

Cả 4 bàn thắng ở trận đấu này đều được ghi do công của các cầu thủ Thái Lan. Yotsankorn phá lưới Patrik Lê Giang giúp Thái Lan có bàn thắng sớm trong hiệp 1. Đầu hiệp 2, đội khách được hưởng quả phạt 11m sau khi Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. Nhưng quả sút phạt đền sau đó của Kakana lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Chatchai sau đó phản lưới nhà từ pha dứt điểm đập cột dọc của Hoàng Hên, đem lại bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Phút 85, Wanchai nuôi hy vọng cho Thái Lan với pha dứt điểm trong vòng cấm nâng cách biệt lên 2-1. Nhưng đến phút 90+4, chính anh phản lưới nhà, ấn định tỷ số chung cuộc 2-2.

Kết quả khiến Thái Lan thất bại chung cuộc 2-4 sau 2 lượt trận, chấp nhận nhìn đội tuyển Việt Nam đăng quang chức vô địch.

"Hai lần vươn lên nhưng học trò đều phản lưới, tôi thấy Thái Lan xứng đáng được kết quả tốt hơn thế này. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo nhiều cơ hội"-HLV Anthony Hudson trả lời trong cuộc họp báo sau trận đấu. Nhà cầm quân người Anh dù vậy không quên gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì chức vô địch giải đấu.

Theo ông Hudson, quả phạt đền không thành bàn của Kakana là bước ngoặt trận đấu. Tình huống trên ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ Thái Lan. Đây là bài học kinh nghiệm quý với các học trò của ông. Ông Hudson cho biết:

"Đây là giải đấu khó khăn khi Thái Lan chỉ có 6 tuần chuẩn bị, 1 trận giao hữu trước giải. Tôi vẫn tự hào về cầu thủ và cảm ơn sự hỗ trợ của các CLB quốc nội. Thú thực là tôi không dám nghĩ chúng tôi có thể đi xa thế này với điều kiện chuẩn bị và quỹ thời gian như vậy".

Ông Anthony Hudson thừa nhận đội tuyển Việt Nam là tập thể mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và được dẫn dắt bởi HLV tài năng, giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh đồng thời cho rằng Thái Lan cũng mạnh, kiểm soát thế trận và chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội ở cả 2 lượt trận.