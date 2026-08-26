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Trận hòa nghẹt thở tại Mỹ Đình và cơ hội lịch sử bị người Thái vứt bỏ

Đặng Lai
Trọng Tài

TPO - Trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước đội tuyển Việt Nam đã để lại cho người Thái muôn vàn cảm giác tiếc nuối lẫn chua chát. Trận hòa này cũng khiến Thái Lan nâng chuỗi trận chung kết không thắng nơi đất khách lên con số 8.

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ảnh: Trọng Tài

Voi chiến bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, áp đặt thế trận mạch lạc và phô diễn đẳng cấp kiểm soát bóng trước chủ nhà. Thế nhưng, trong một buổi tối mà số phận dường như muốn trêu đùa bản lĩnh của người Thái, mọi tính toán lẫn sự vượt trội về chuyên môn đều bị lu mờ bởi những tai nạn khó tin và khoảnh khắc phung phí cơ hội đến mức khó tha thứ.

Kịch bản trớ trêu của trận đấu bắt đầu định hình khi cả hai bàn thua mà Thái Lan phải nhận đều không đến từ các pha phối hợp mẫu mực của đối thủ, mà lại xuất phát từ chính đôi chân của các hậu vệ áo xanh. Tất cả đều diễn ra một kịch bản là bóng được tạt từ cánh trái vào, sau đó hậu vệ và thủ môn Thái Lan chạm bóng vô duyên đưa bóng về lưới nhà.

Hai pha phản lưới nhà ấy đã trực tiếp dội những gáo nước lạnh vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ, biến nỗ lực tấn công miệt mài trước đó trở thành con số không. Nhưng đỉnh điểm của nỗi thất vọng phải đến từ chấm phạt đền 11m, nơi cơ hội vàng để Thái Lan gỡ hòa tỷ số chung cuộc. Ở khoảnh khắc then chốt đầu hiệp 2, Kakana đã đưa trái bóng lên trời.

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Hoàng Hên ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1

2 lần phản lưới,1 lần đá hỏng penalty, chính chuỗi thảm họa tự gây ra ấy đã trực tiếp tước đoạt cơ hội để Thái Lan tạo nên chiến tích lịch sử: Đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại thánh địa Mỹ Đình trong 2 lần viếng thăm liên tiếp (lần trước là trận giao hữu hồi 2024).

Quan trọng hơn, kết quả hòa này khiến Voi chiến bỏ lỡ thời cơ bằng vàng để phá bỏ cái dớp tâm lý bấy lâu: chưa thể giành chiến thắng trong các trận chung kết xa nhà ở AFF/ASEAN Cup. Trong 8 trận chung kết lượt về kể từ khi giải đấu theo thể thức mới, Thái Lan đã thua Singapore, thua Malaysia, thua Indonesia và thua Việt Nam (tại Việt Trì năm 2024). Họ hòa 3 lần thì cả 3 đều trước Việt Nam, đều diễn ra tại Mỹ Đình (2008, 2022 và 2026)

Rời Mỹ Đình với tỷ số hòa 2-2, người Thái chỉ còn biết tự trách chính mình khi chiếc chìa khóa định đoạt trận đấu đã nằm trọn trong tay nhưng lại bị vứt bỏ vì sự thiếu tập trung ở hàng thủ và tâm lý thiếu sắc lạnh trên chấm phạt đền. Trận đấu này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một trong những màn tự bắn vào chân đáng quên nhất của bóng đá Thái Lan trong các kỳ đại chiến khu vực.

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Đặng Lai
Trọng Tài
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