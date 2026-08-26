Chanathip lên tiếng sau thất bại của Thái Lan

TPO - Tiền vệ Chanathip Songkrasin cho rằng thầy trò HLV Anthony Hudson đã chơi xuất sắc trên sân Mỹ Đình, dẫu phải nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Việt Nam.

"Các cầu thủ đã chiến đấu cực kỳ xuất sắc", Chanathip chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời động viên toàn đội Thái Lan bằng biểu tượng "quyết tâm" và "tôn trọng".

Bài đăng của Chanathip về tuyển Thái Lan, như mọi khi, được cài đặt chỉ hiển thị trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan. Sau 16 phút đăng tải, bài viết của Chanathip hút 4.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Bên cạnh đó là hàng chục lượt chia sẻ để lan tỏa thông điệp của Chanathip.

CĐV Matawit Phiset bình luận bên dưới bài đăng của Chanathip: "Toàn đội hôm nay đã chơi xuất sắc trước sức ép ở sân Mỹ Đình của Việt Nam. Hai lần Thái Lan vượt lên dẫn bàn nhưng chúng ta chỉ kém may mắn thôi. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã chiến đấu tuyệt vời".

CĐV Fern Baifern khen Chanathip: "Lời động viên kịp thời từ Chanathip để gửi gắm cho các đàn em ở đội tuyển. Họ chỉ thiếu may mắn thôi và không đáng bị chỉ trích. Hy vọng CĐV Thái Lan được thấy phiên bản tốt nhất của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup. Và chúng tôi rất mong chờ Chanathip quay lại đội tuyển ở giải đấu tới".

"Đúng vậy Chanathip, hãy động viên các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là 2 người không may mắn đá phản lưới. Họ có thể bị công kích trên các diễn đàn nhưng may mắn là một phần của bóng đá", một CĐV giãi bày tâm sự thông qua bài đăng của "Messi Thái".

Bàn phản lưới tai hại của cầu thủ Thái Lan.

Chanathip đã theo sát từng trận đấu của Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Trước đó, khi "Voi chiến" thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi, anh nhắn nhủ: "Vui lên nào mọi người, hãy tiếp tục chiến đấu nhé".

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã mời Chanathip đến tận bữa tiệc của đội tuyển nhằm thúc đẩy tinh thần cho các đàn em. "Messi Thái" tuyên bố tuyển Việt Nam không mạnh như người ta nghĩ và Thái Lan hoàn toàn có quyền tự tin cho trận chung kết để hoàn thành mục tiêu đòi lại ngôi vương bóng đá khu vực.

Dù vậy, bất chấp sự động viên từ Chanathip, Thái Lan không thể lật đổ Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, "Voi chiến" thất bại 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp khi đã vào tới chung kết.