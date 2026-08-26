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Hoàng Hên, Đình Bắc nói gì sau chức vô địch ASEAN Cup 2026?

Trọng Đạt
Trọng Tài
Như Ý

TPO - Sau chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, Hoàng Hên và Đình Bắc chia sẻ niềm hạnh phúc đặc biệt khi cùng đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á.

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Đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua đại kình địch với tổng tỷ số 4-2 để bước lên ngôi vô địch.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu Đông Nam Á, đồng thời nâng tổng số lần đăng quang lên con số bốn. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực, đặc biệt khi chức vô địch được giành trước Thái Lan - đối thủ giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất ở trận chung kết lượt về là Đỗ Hoàng Hên. Với khả năng điều tiết bóng, kết nối các tuyến và tạo ra ảnh hưởng lớn trong lối chơi, tiền vệ sinh năm 1994 được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Sau khi cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch, Hoàng Hên xúc động chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi giành chức vô địch. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Đây là một niềm vinh hạnh và tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chúng tôi đã hoàn thành rất tốt công việc của mình”.

Phía sau những lời phát biểu ngắn gọn ấy là cả một hành trình dài của Hoàng Hên. Tiền vệ này nhấn mạnh anh đã phải nỗ lực không ngừng để có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam và góp mặt trong thời khắc đặc biệt trên sân Mỹ Đình.

“Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có mặt tại đây. Tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu cho Việt Nam”, Hoàng Hên bày tỏ.

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Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 và đồng Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son, ngay trong lần đầu tham dự đấu trường khu vực.

“Chiếc cúp này có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là lần đầu tiên tôi vô địch một giải đấu ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ bản thân phải tiếp tục cố gắng, hoàn thiện mình hơn trong tương lai để cống hiến cho bóng đá nước nhà”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn trong hành trình lên ngôi của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chân sút trẻ không xem chức vô địch ASEAN Cup là đích đến cuối cùng. Khi được hỏi về giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam vượt ra khỏi phạm vi khu vực, anh khẳng định khát vọng vươn lên là điều luôn hiện hữu trong mỗi cầu thủ.

“Tất nhiên, cầu thủ nào cũng có ước mơ. Mục tiêu của từng cầu thủ là không ngừng cố gắng để vươn mình, hướng đến những sân chơi lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á”, Đình Bắc nói.

Trọng Đạt
Trọng Tài
Như Ý
#ASEAN Cup #Việt Nam #Hoàng Hên #Đình Bắc #bóng đá

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