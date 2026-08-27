Đội tuyển Việt Nam được thưởng bao nhiêu cho chức vô địch ASEAN CUP 2026?

TPO - Trận hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Vinh quang này cũng đi kèm với những khoản thưởng khổng lồ...

Trận hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về vào tối 26/8 đã giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Kỳ tích này còn mở ra cơn mưa tiền thưởng kỷ lục dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đã nhận được ít nhất 28,3 tỷ đồng từ các tổ chức bóng đá, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tài trợ. Trước thềm trận chung kết lượt về, "những chiến binh sao vàng" đã tích lũy 12,3 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF (7,8 tỷ đồng), ông “bầu” Nguyễn Đức Thụy (4 tỷ đồng) và Acecook Việt Nam (500 triệu đồng). Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên xác lập ngôi vương, VFF tiếp tục thưởng nóng thêm 3 tỷ đồng, cùng 2 tỷ đồng tài trợ từ Agribank.

Bên cạnh đó, với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chính thức nhận trọn gói tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ngoài nguồn tài chính từ xã hội hóa, các thành viên người Việt Nam còn nhận thưởng theo chế độ của Nhà nước theo Nghị định 349/2025. Với mức 40 triệu đồng cho mỗi VĐV vô địch Đông Nam Á, danh sách 25 cầu thủ được thưởng tổng cộng 1 tỷ đồng. Quỹ thưởng dành cho ban huấn luyện đội tuyển và cơ sở đào tạo tương đương 5 suất VĐV (200 triệu đồng). Các chuyên gia và HLV nước ngoài, bao gồm HLV trưởng Kim Sang-sik, không nằm trong diện phân bổ nguồn ngân sách này.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ ông từng kỳ vọng toàn đội phá vỡ chu kỳ 10 năm vô địch một lần tại giải đấu năm 2024, và đến năm 2026 tiếp tục lập cú đúp vô địch liên tiếp giống Thái Lan hay Singapore.

Và đội tuyển đã xuất sắc hiện thực hóa trọn vẹn mục tiêu ấy. Với sức hút lớn mạnh từ chức vô địch, con số 28,3 tỷ đồng dự kiến vẫn chưa dừng lại và sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới khi các tổ chức, doanh nghiệp công bố thêm các gói tài trợ vinh danh.