AFC nói gì khi Thái Lan ghi cả 4 bàn nhưng thua Việt Nam?

TPO - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định bước ngoặt trận đấu đến từ pha bỏ lỡ phạt đền của Kakana. Chỉ 3 phút sau, Đỗ Hoàng Hên đã trừng phạt đội khách.

"Tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim 2 lần bị dẫn trước nhưng đều gỡ hòa thành công, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận. Nhà vô địch 7 lần của ASEAN Cup đã gục ngã", AFC viết.

AFC bình luận trận đấu: "Wanchai thắp lên hy vọng cho Thái Lan khi ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, chính Wanchai là người đá phản lưới nhà ở giây cuối, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 và hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương".

Theo AFC, đội bóng của HLV Hudson đã vùng lên mạnh mẽ và ghi bàn rút ngắn tỷ số từ phút 12. Các cầu thủ Thái Lan chiếm thế trận chủ động ở hiệp một, dù bị đe dọa vài lần từ cú đánh đầu trúng cột của Xuân Son. Seksan đã sút bóng vọt xà và Kakana dứt điểm rung mép lưới Việt Nam, khiến bàn thứ 2 của "Voi chiến" trôi qua.

"Đội khách phải trả giá đắt vì pha bỏ lỡ của Kakana trên chấm phạt đền. Chỉ 3 phút sau, Phạm Tuấn Tài tạt cho Hoàng Hên dứt điểm. Cú vung chân của Hoàng Hên đưa bóng dội cột, sau đó bật vào người thủ môn Chatchai và đi vào lưới. Bàn thắng của Wanchai chẳng có ý nghĩa vì cả, vì anh đã chấm dứt cơ hội của Thái Lan", AFC viết về các diễn biến tâm điểm của trận đấu.

Khoảnh khắc nâng cúp vô địch của đội tuyển.

Trang chủ AFC giật tiêu đề: "Việt Nam chặn đứng Thái Lan để giành chức vô địch". Ở phía trên, AFC dùng tấm ảnh toàn bộ thành viên đội tuyển đứng bao quanh lá cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh "selfie" cùng CĐV trên sân Mỹ Đình. Sau 90 phút nghẹt thở trên sân nhà, thầy trò HLV Kim đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Hai năm trước, pha phản lưới của trung vệ Pansa trên sân Rajamangala mở ra bước ngoặt giúp Việt Nam lội ngược dòng để giành chiến thắng. Hiện tại, đến lượt 2 cầu thủ khác của Thái Lan đá phản lưới. Cái dớp đen đủi bám lấy "Voi chiến" và họ đã thua Việt Nam ở 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp. Trong lịch sử, Thái Lan chưa từng nhận thất bại này.