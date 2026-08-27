Thái Lan thua Việt Nam, Kiatisuk vẫn nói cứng: Đây chỉ là giải đấu mang tính chất cọ xát

TPO - Chia sẻ với tờ Khaosod ngay sau trận chung kết tại Mỹ Đình, cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang đã bảo vệ quan điểm của mình. Một lần nữa ông khẳng định người Thái chỉ coi ASEAN CUP 2026 là bước đệm cho các giải đấu khác trong tương lai.

Thất bại với tổng tỷ số 2-4 trước đội tuyển Việt Nam sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026 đã khiến đội tuyển Thái Lan lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch khu vực. Trận hòa 2-2 ở lượt về không đủ để Voi chiến lật ngược thế cờ, qua đó chứng kiến đối thủ cân bằng thành tích 4 lần vô địch của Singapore.

Rõ ràng, Thái Lan đã không thành công ở sân chơi khu vực, nhưng cựu HLV đội tuyển xứ chùa vàng, Kiatisuk, vẫn nói cứng. Kiatisuk nhấn mạnh rằng theo định hướng của bóng đá nước nhà thì sự kiện vừa qua chỉ được coi như một bước đệm để Thái Lan hướng tới các sân chơi quy mô hơn là FIFA ASEAN CUP 2026, VCK Asian Cup và vòng loại World Cup.

"Giải FIFA ASEAN Cup cũng tương tự như loạt trận FIFA Days, nơi chúng ta có thể triệu tập các cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem các CLB vẫn sẽ giữ quân hay sẵn sàng nhả người cho đội tuyển quốc gia", cựu tiền đạo 53 tuổi nói.

Thái Lan không gọi những tên tuổi quan trọng nhất tham dự ASEAN CUP 2026

"Tôi muốn mọi người nhìn nhận ASEAN Cup như một giải đấu để cọ xát, rèn luyện cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Asian Cup và vòng loại World Cup. Tôi nghĩ nếu người hâm mộ hiểu được điều này, chúng ta sẽ tiếp nhận kết quả (á quân ASEAN CUP 2026) một cách thoải mái, hào hứng hơn và cùng nhau tiếp thêm động lực cho các cầu thủ".

Như những lần trước, huyền thoại bóng đá xứ chùa vàng tiếp tục kiên định về định hướng của bóng đá nước nhà. Ông cũng đã từng tuyên bố “Thái Lan không nhất thiết phải vô địch ASEAN CUP 2026” trước khi diễn ra loạt trận bán kết với Singapore và tuyên bố này gây ra nhiều tranh luận. Nhưng trước trận chung kết với Việt Nam, “Zico Thái” lại bất ngờ kêu gọi đội nhà chiến đấu, ghi 3 bàn để ngược dòng.

Trong phát biểu mới nhất, Kiatisuk cũng không loại trừ khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. "Bất kỳ HLV nào làm việc tại Thái Lan, khi có cơ hội, chắc chắn đều muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào cơ hội. Nếu hiện tại Hudson vẫn đang làm tốt công việc của mình, nhận được sự công nhận từ liên đoàn và người hâm mộ, tôi tin mọi người đều sẵn sàng ủng hộ ông ấy. Tôi tin rằng tất cả các HLV làm việc tại Thái Lan đều mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia", ông nhấn mạnh.