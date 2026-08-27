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Thế giới

Công ty mẹ của Facebook chấp nhận trả phạt 17,1 tỷ USD trong vụ kiện lịch sử

Bình Giang

TPO - Tập đoàn Meta vừa đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với các bang của Mỹ, đồng ý trả 17,1 tỷ USD tiền phạt và thực hiện những thay đổi lớn với các sản phẩm của mình, sau khi bị cáo buộc khiến trẻ em nghiện mạng xã hội.

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CEO Mark Zuckerberg của tập đoàn Meta

Ngày 26/8, Meta đạt thỏa thuận lịch sử với 47 bang, thủ đô Washington D.C. và các vùng lãnh thổ của Mỹ. Theo đó, tập đoàn này có thể phải trả tới 17,1 tỷ USD tiền phạt, đồng thời thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các nền tảng mạng xã hội gây nghiện, đe dọa sức khỏe và sự an toàn của trẻ em.

Theo thông báo từ các bang, trong động thái được coi là sự nhượng bộ lớn, tập đoàn sở hữu Facebook và Instagram đồng ý chịu các khoản phạt liên quan đến vi phạm luật liên bang về quyền riêng tư của trẻ em và luật bảo vệ người tiêu dùng của các bang.

Meta cũng đồng ý giới hạn thời gian thanh thiếu niên có thể sử dụng các nền tảng của công ty, đồng thời cấm một số tính năng bị cho là làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần. Những thay đổi này tác động trực tiếp tới mô hình kinh doanh của Meta - dựa trên việc tối đa hóa thời gian tương tác của người dùng để tạo doanh thu quảng cáo.

“Trọng tâm của vụ việc là bảo vệ trẻ em: Ngăn các thông báo và cảnh báo vào ban đêm cũng như trong giờ học, khuyến khích em nghỉ ngơi và rời khỏi mạng xã hội, bảo vệ các em trước những tính năng gây hại”, Tổng chưởng lý bang Colorado Phil Weiser cho biết trong một tuyên bố.

Ông Weiser nhận định, thỏa thuận đạt được vượt xa những biện pháp mà tòa án có thể yêu cầu.

Thỏa thuận này giúp chấm dứt vụ kiện tại Tòa án Quận Bắc California ở Oakland. Tại đây, các bang gồm California, Colorado, Kentucky và New Jersey đã yêu cầu Meta bồi thường khoảng 200 tỷ USD, với cáo buộc tập đoàn này gây hại cho trẻ em.

Các bang đã đệ trình thỏa thuận với Meta lên tòa án vào sáng 26/8. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers dự kiến sẽ xem xét và phê chuẩn thỏa thuận.

Tuy nhiên, Meta vẫn phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác do các đơn vị quản lý giáo dục và cá nhân khởi kiện.

Trong khi đó, Snap, Alphabet và TikTok cùng công ty mẹ ByteDance cũng đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tại các toà án bang và liên bang, với cáo buộc cố tình thiết kế tính năng gây nghiện cho trẻ em và thanh thiếu niên, gây ra một cuộc khủng hoảng sức khoẻ tâm thần.

Bình Giang
Theo AP
#Meta #Facebook #Instagram #Mạng xã hội #Trẻ em #Nghiện mạng xã hội

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