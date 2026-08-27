Kêu gọi góp vốn làm dự án, chiếm đoạt 26 tỷ đồng

TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Trịnh Thị Huyền kêu gọi người quen góp vốn vào các dự án Logistics cho Bộ Giao thông vận tải, dự án xuất khẩu nông sản cho tỉnh Đồng Nai, để chiếm đoạt 26 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, Hưng Yên) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Bản án xác định Huyền không có nghề nghiệp, do cần tiền chi tiêu nên nghĩ cách lừa đảo thông qua góp vốn đầu tư vào dự án.

Tháng 4/2022, Huyền nói với chị Hoàng Lệ T. (SN 1976) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982), đều trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, về việc, Huyền có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (Thư ký một lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán, Đồng Nai. Huyền rủ chị T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận.

Tin tưởng Huyền, chị T. góp 1 tỷ đồng và chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên, trả cho hai chị cả gốc lẫn lãi.

Bị cáo Trịnh Thị Huyền.

Khi thấy hai chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũ và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được giao làm các dự án Logistics ở Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản; dự án rác thải công nghiệp ở Đồng Nai với mức lợi nhuận rất cao và rủ hai chị góp vốn.

Từ tháng 4/2022 - 3/2025, chị T., chị G. và hai người bạn khác đã chuyển cho Huyền tổng số tiền 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án, riêng chị T., chuyển 19,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng để đầu tư vào các dự án như cam kết, mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho mình.

Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng trả nợ cho các bị hại, hiện còn hơn 19 tỷ đồng chưa khắc phục.