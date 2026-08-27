Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kêu gọi góp vốn làm dự án, chiếm đoạt 26 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Trịnh Thị Huyền kêu gọi người quen góp vốn vào các dự án Logistics cho Bộ Giao thông vận tải, dự án xuất khẩu nông sản cho tỉnh Đồng Nai, để chiếm đoạt 26 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, Hưng Yên) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Bản án xác định Huyền không có nghề nghiệp, do cần tiền chi tiêu nên nghĩ cách lừa đảo thông qua góp vốn đầu tư vào dự án.

Tháng 4/2022, Huyền nói với chị Hoàng Lệ T. (SN 1976) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982), đều trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, về việc, Huyền có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (Thư ký một lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán, Đồng Nai. Huyền rủ chị T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận.

Tin tưởng Huyền, chị T. góp 1 tỷ đồng và chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên, trả cho hai chị cả gốc lẫn lãi.

screen-shot-2026-08-26-at-183749.png
Bị cáo Trịnh Thị Huyền.

Khi thấy hai chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũ và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được giao làm các dự án Logistics ở Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản; dự án rác thải công nghiệp ở Đồng Nai với mức lợi nhuận rất cao và rủ hai chị góp vốn.

Từ tháng 4/2022 - 3/2025, chị T., chị G. và hai người bạn khác đã chuyển cho Huyền tổng số tiền 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án, riêng chị T., chuyển 19,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng để đầu tư vào các dự án như cam kết, mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho mình.

Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng trả nợ cho các bị hại, hiện còn hơn 19 tỷ đồng chưa khắc phục.

Hoàng An
#Bộ Giao thông vận tải #Chiếm đoạt tiền #Gian dối #Kêu gọi vốn #Người phụ nữ chiếm đoạt tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe