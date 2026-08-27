Khởi tố đối tượng nhiều lần dụ bé gái 14 tuổi đến nhà để ‘làm chuyện người lớn’

TPO - Bị can Nguyễn Đình Thịnh chủ động kết bạn, làm quen với bé gái sinh năm 2012 qua mạng xã hội Facebook, rồi nhiều lần dụ dỗ, rủ nạn nhân đến nhà riêng và thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình T (SN 2004, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, bị hại là bé gái sinh năm 2012, cùng trú tại địa phương.

Từ tháng 6/2026, đối tượng T chủ động kết bạn, làm quen qua mạng xã hội Facebook, rồi nhiều lần dụ dỗ, rủ bé gái đến nhà riêng và thực hiện hành vi xâm hại. Vụ việc được gia đình phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Bị can Nguyễn Đình T

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, đồng hành cùng con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ nhận diện những dấu hiệu bất thường, không chia sẻ thông tin cá nhân, không gặp riêng người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự giám sát...