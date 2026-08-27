Khởi tố đối tượng nhiều lần dụ bé gái 14 tuổi đến nhà để ‘làm chuyện người lớn’

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình T (SN 2004, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Theo kết quả điều tra, bị hại là bé gái sinh năm 2012, cùng trú tại địa phương.
Từ tháng 6/2026, đối tượng T chủ động kết bạn, làm quen qua mạng xã hội Facebook, rồi nhiều lần dụ dỗ, rủ bé gái đến nhà riêng và thực hiện hành vi xâm hại. Vụ việc được gia đình phát hiện và trình báo cơ quan công an.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng.
Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự.
Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, đồng hành cùng con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ nhận diện những dấu hiệu bất thường, không chia sẻ thông tin cá nhân, không gặp riêng người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự giám sát...
Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Có tính chất loạn luân;
d) Làm nạn nhân có thai;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.