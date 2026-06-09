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Pháp luật

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Liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ xâm hại trẻ em ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Trong cùng một ngày, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố một bị can và tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra hai vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tạc (SN 2003, ngụ xã Tân An), tạm giữ hình sự Trần Văn Việt (SN 1996, ngụ Phú Quốc) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

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Bị can Lê Văn Tạc (trái) và Trần Văn Việt tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng video có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nạn nhân được xác định là một bé gái, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã xác minh, truy tìm đối tượng. Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), ngày 1/6, cơ quan điều tra xác định đối tượng tình nghi là Lê Văn Tạc (SN 2003, ngụ xã Tân An), đang làm công nhân tại phường Dĩ An, TPHCM, nên triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan công an, Tạc thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, năm 2021 - thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, mẹ cháu N.T. (SN 2016, ngụ tỉnh Cà Mau) gửi con gái cho mẹ của Tạc chăm sóc tại xã Tân An.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Tạc thường xuyên ở cùng nhà, tiếp xúc với cháu bé. Lợi dụng lúc không có người lớn bên cạnh, Tạc đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu bé và quay lại video.

Vụ việc thứ hai, kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 11h ngày 5/6 vừa qua, Trần Văn Việt đang ở nhà tại khu phố Suối Cát (Phú Quốc), cháu T.V. (SN 2021, là hàng xóm) sang xem tivi tại phòng khách. Lợi dụng lúc trong nhà vắng người, Việt đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu V.

Khoảng 5 phút sau, bà ngoại cháu V. sang gọi cháu về thì phát hiện sự việc nên tri hô và trình báo Công an đặc khu Phú Quốc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi của Trần Văn Việt nên tạm giữ để điều tra.

Công an tỉnh An Giang cho biết, từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 133 vụ xâm hại trẻ em, đã điều tra, khám phá 127 vụ, xử lý 132 đối tượng. Nguyên nhân các vụ xâm hại xuất phát từ việc một số đối tượng suy thoái đạo đức, lợi dụng sự non nớt của trẻ để phạm tội. Trong khi công tác quản lý, giáo dục con em ở một số gia đình còn lỏng lẻo, trẻ thiếu kỹ năng tự bảo vệ và dễ bị dụ dỗ trên không gian mạng.

Thời gian tới, Công an An Giang tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em; đẩy mạnh rà soát, phát hiện các hội nhóm, tài khoản có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em trên mạng.

Nhật Huy
#An Giang #hiếp dâm trẻ em #xâm hại tình dục #khởi tố

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