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Pháp luật

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Gã trai trẻ khai chỉ cần mặc đẹp, lái xe sang là nữ đại gia móc hầu bao 14 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở Bắc Ninh) khai, để dụ "con mồi" mắc bẫy đầu tư tiền ảo, anh ta chỉ cần ăn mặc đẹp, lái xe sang đến gặp mặt tư vấn. Khi bị hại xuống tiền nhiều, sàn lập tức bị đánh sập.

Lập công ty, lôi kéo nhân viên tham gia lừa đảo

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở Bắc Ninh) mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo bị xác định phạm tội trong đường dây “đóng vai người thành đạt” để lôi kéo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, do đối tượng Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó đầu tháng 2/2026, Hồ Bích Ngọc đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, tuyên án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 35 đồng phạm khác của Ngọc cũng phải nhận các mức án tương xứng với tội danh.

Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nhà đầu tư vẫn tham gia giao dịch, đầu tư vào sàn.

Năm 2019, Hồ Bích Ngọc làm Sale cho một văn phòng giao dịch ngoại hối Forex nên nắm được một vài “mánh khóe”. Đến năm 2020, Ngọc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group.

Công ty dù không được cấp phép nhưng Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối, nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc quen biết các đối tượng tên “Peter” và “Alex” qua Telegram, trong đó Peter giới thiệu là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX; còn “Alex” là đại diện sàn Richsmart.

Quá trình trao đổi, Ngọc nhận làm “Referral link” (tức làm liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.

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Các bị cáo trong đường dây lừa đảo.

Chỉ cần làm 'bóng' hình thức bề ngoài là bị hại sập bẫy

Theo đó, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản, đó gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về hoa hồng môi giới với các sàn và yêu cầu bộ phận hỗ trợ của sàn cài đặt tiền hoa hồng theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM. Tổng tiền hoa hồng Ngọc nhận được sẽ chia cho các “tài khoản môi giới” phía dưới.

Hai bị cáo Quỳnh và Sùng, bị cáo buộc làm trong đường dây của Ngọc. Cả hai đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Trong đó, bị cáo Lương Văn Quỳnh đã trực tiếp thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng; Nguyễn Văn Sùng thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện Quỳnh và Sùng bỏ trốn, bị truy nã, đến tháng 2/2026, cả hai ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Quỳnh khai mỗi lần đi gặp khách hàng anh ta mượn xe sang của Ngọc để “làm màu”. Trong lần đi gặp một nữ đại gia, Quỳnh lái chiếc Mercedes đã khiến nữ đại gia "xuống tiền" đầu tư, rồi bị chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Quỳnh cho biết, chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có khách là bị cáo được hưởng tiền và khi bị hại bỏ nhiều tiền vào sàn, thì sàn lập tức bị đánh “sập”.

Hoàng An
#Nữ đại gia #Lừa nữ đại gia #Ăn mặc đẹp #Mercedes #Lừa nữ đại gia 14 tỷ đồng

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