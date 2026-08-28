Hai năm chật vật của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

TPO - Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, Đoàn Văn Hậu chia sẻ tâm thư bản thân gần hai năm trước, thời điểm vừa phẫu thuật và phải trở về Việt Nam. Doãn Hải My lần đầu kể cụ thể hành trình đồng hành cùng chồng chữa trị chấn thương tại nhiều quốc gia.

Đoàn Văn Hậu viết tâm thư

Tối 27/8, Đoàn Văn Hậu chia sẻ tâm thư Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026.

Thời điểm viết, Văn Hậu vừa từ Hàn Quốc trở về Việt Nam sau ca phẫu thuật chấn thương. Anh nhớ lại khoảnh khắc về nước bằng hai chiếc nạng, trong khi đội tuyển Việt Nam cũng về nước sau chức vô địch Đông Nam Á.

Nhìn đồng đội mang cúp trở về và được người hâm mộ chào đón, Văn Hậu vui nhưng không giấu được tiếc nuối. Anh ước mình không gặp chấn thương để có thể trở thành một phần của đội tuyển, cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Nam hậu vệ có hơn một năm không thể tập luyện và thi đấu. Quãng thời gian liên tục tìm kiếm phương pháp chữa trị khiến anh chịu áp lực lớn. Văn Hậu nói có những lúc nghĩ quá nhiều, cảm giác đầu “như muốn nổ tung”.

Văn Hậu trở lại sau hai năm chấn thương.

Văn Hậu tự nhắc phải giữ nguyên đam mê với bóng đá. Anh khẳng định bản thân luôn tập luyện, không cho phép mình hời hợt. Nam cầu thủ gửi lời hẹn tới năm 2026, hy vọng khi đọc lại bức thư, anh trở lại tập luyện, thi đấu và tiếp tục cống hiến cho bóng đá.

Sau gần hai năm, Văn Hậu nói anh đã làm được. Hành trình điều trị kéo dài gây mệt mỏi và bế tắc, nhưng anh không từ bỏ mục tiêu trở lại sân cỏ.

"Tôi sinh ra để dành cho bóng đá. Cảm ơn Đoàn Văn Hậu đã không bỏ cuộc, vượt qua hơn hai năm chấn thương và trở lại như hôm nay. Đường còn dài, phải cố gắng nhé”, Văn Hậu kết lại.

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu từ tháng 9/2023 do viêm điểm bám gân gót chân Achilles ở chân phải. Tình trạng kéo dài, cộng với vấn đề ở đầu gối trước khiến quá trình điều trị phức tạp hơn dự kiến. Từ nhận định ban đầu chỉ phải nghỉ vài tháng, hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân cỏ hơn hai năm.

Ngày 3/12/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Văn Hậu đá chính và chơi trọn trận cho CLB Công an Hà Nội trước Buriram United tại Cup Đông Nam Á. Đây là trận đấu đầu tiên sau 25 tháng anh điều trị chấn thương.

Hơn ba tháng sau, Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam, thi đấu 45 phút trong trận giao hữu gặp Bangladesh. Đây cũng là lần đầu anh khoác áo đội tuyển kể từ tháng 6/2023.

Tại ASEAN Cup 2026, Văn Hậu ra sân 7/8 trận, trong đó có bốn trận đá chính và thi đấu trọn 90 phút. Anh được lựa chọn trong đội hình xuất phát ở cả hai lượt chung kết gặp Thái Lan.

Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8, Văn Hậu đá chính trong hàng phòng ngự bên cạnh Thành Chung và Xuân Mạnh. Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Doãn Hải My kể hành trình của Văn Hậu

Doãn Hải My đăng bài viết nhìn lại hơn hai năm cùng chồng điều trị chấn thương, di chuyển giữa Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Ngay sau đám cưới, cô sang Singapore để chữa trị cùng Văn Hậu. Những tháng cuối thai kỳ, cô và chồng ra nước ngoài phẫu thuật. Văn Hậu sau đó sang Hàn Quốc một tháng để tập phục hồi. Khi về Việt Nam, anh nhận thấy tình trạng chưa đạt 100% nên tiếp tục quay lại Hàn Quốc và phẫu thuật lần hai.

Doãn Hải My đưa con trai đến xem Văn Hậu thi đấu ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Hải My cho biết cô cố gắng động viên Văn Hậu giữ tinh thần. Nhưng khi chồng ra sân bay, cô bật khóc vì lo lắng. "Vừa lo, thương xót nhưng tôi không mất niềm tin ở anh", Doãn Hải My viết thêm.

Đây là lần đầu Doãn Hải My kể chi tiết hành trình chữa trị của Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 trải qua nhiều đợt thăm khám, phẫu thuật và phục hồi tại nước ngoài. Anh phải liên tục thay đổi kế hoạch điều trị khi tình hình không khả quan.

Doãn Hải My gọi chồng là “chiến binh” vượt qua những trận đấu ngoài sân cỏ. Văn Hậu gần như không than phiền mệt mỏi suốt hơn hai năm.

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Hải My đưa con trai đến khách sạn thăm và động viên chồng. Tối 26/8, hai mẹ con có mặt trên sân Mỹ Đình, cổ vũ Văn Hậu và cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch.