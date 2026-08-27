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Johnny Trí Nguyễn chưa muốn công khai bạn gái kém 24 tuổi

Trạch Dương

TPO - Kalli Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện cùng Johnny Trí Nguyễn tại buổi công chiếu "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Trước câu hỏi về chuyện tình cảm, nam diễn viên nói anh coi trọng tình yêu hơn danh nghĩa mối quan hệ, không phải lúc nào cũng công khai chuyện đời tư.

Không phải lúc nào cũng công khai

Tại buổi công chiếu Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh diễn ra tại TPHCM, Johnny Trí Nguyễn trở thành một trong những nhân vật được quan tâm khi trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm, đảm nhận vai trò đạo diễn hành động của phim.

Kalli Nguyễn - người đẹp vướng nghi vấn hẹn hò với Johnny Trí Nguyễn - cũng xuất hiện. Suốt thời gian diễn ra buổi công chiếu, cô gần như không rời nam diễn viên, đồng hành từ thảm đỏ đến khu vực giao lưu. Kalli Nguyễn còn chủ động khoác tay Johnny Trí Nguyễn.

Nhiều tháng qua, người đẹp sinh năm 1998 xuất hiện bên nam diễn viên. Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn chưa trực tiếp xác nhận mối quan hệ.

Khi được hỏi lý do chưa công khai bạn gái, Johnny Trí Nguyễn cho biết anh luôn phân định rõ giữa công việc và đời tư.

“Khi làm nghệ thuật hay làm bất kỳ gì đó cũng giống làm văn phòng. Chúng ta đâu thể đưa bạn gái hay vợ con vào văn phòng. Còn chuyện riêng tư, tôi nghĩ tùy thời điểm, không phải lúc nào cũng công khai”, anh chia sẻ.

Johnny Trí Nguyễn nói rằng anh quan tâm đến cảm xúc giữa hai người hơn danh nghĩa hay mối quan hệ phải có điều kiện. "Khi nói về đời tư, tôi quan trọng tình yêu hơn là mối quan hệ. Mối quan hệ là do chúng ta đặt điều kiện, còn tình yêu là hình thức rất tự nhiên", anh nói.

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Kalli Nguyễn nhiều lần đăng ảnh hẹn hò cùng Johnny Trí Nguyễn.

Trước câu hỏi bạn gái có cùng quan điểm không, Johnny Trí Nguyễn đáp: “Nếu hai người không đồng quan điểm, chắc chắn không thể đến với nhau”.

Kalli Nguyễn sinh năm 1998, kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi. Năm 2018, hình ảnh Kalli Nguyễn chơi đàn được một số trang tin Trung Quốc chia sẻ và gọi cô là “nữ thần dương cầm”. Những năm gần đây, cô tập trung kinh doanh và ít tham gia hoạt động giải trí.

Buổi công chiếu Hộ linh tráng sĩ còn có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân và Nhung Kate - hai người đẹp từng được nhắc đến trong chuyện tình cảm của Johnny Trí Nguyễn. Ngô Thanh Vân đến cùng ông xã Huy Trần và vui vẻ hội ngộ bạn diễn cũ. Nhung Kate cũng đến ủng hộ ê-kíp Hộ linh tráng sĩ sau hơn một năm xác nhận kết thúc mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm.

Nghi vấn tình cảm giữa Kalli Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn xuất hiện từ tháng 4, sau khi hai người dự buổi công chiếu phim tại TPHCM.

Kalli Nguyễn sau đó nhiều lần đăng ảnh chụp chung, xuất hiện tại võ đường và đồng hành với nam diễn viên trong các sự kiện giải trí, võ thuật.

Tháng 6, cô tham dự, đăng bài giới thiệu giải đấu GMA - Thần Võ Việt Nam do Johnny Trí Nguyễn sáng lập. Dù thường xuyên xuất hiện thân thiết, cả hai chưa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.

Johnny Trí Nguyễn sau 10 năm trở lại phim Việt

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đánh dấu sự trở lại phim Việt của Johnny Trí Nguyễn sau 10 năm, kể từ Fan cuồng (2016). Trong thời gian không đóng phim, anh tập trung điều hành võ đường, thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án quốc tế như Da 5 Bloods và loạt phim The Continental thuộc vũ trụ John Wick.

Trở lại với dự án của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân, đồng thời giữ vai trò đạo diễn hành động. Anh phụ trách xây dựng hệ thống võ thuật, tuyển chọn một số diễn viên và thiết kế phong cách chiến đấu riêng cho từng nhân vật.

Sau các suất chiếu đầu tiên, cảnh hành động của phim nhận phản hồi tích cực nhờ nhiều màn giao đấu được dàn dựng có tiết tấu, khai thác địa hình rừng núi và hạn chế lạm dụng kỹ xảo.

Johnny Trí Nguyễn xem đây là một trong những dự án thử thách nhất sự nghiệp. Phần lớn cảnh chiến đấu được thực hiện ngoài trời, tại những khu vực có địa hình phức tạp.

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Tạo hình của Johnny Trí Nguyễn trong dự án đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau 10 năm.

Khó khăn lớn xảy ra vào khoảng ngày quay thứ 80, khi Tuấn Trần bị đứt dây chằng trước một trường đoạn quan trọng. Nam diễn viên và nhóm cascadeur đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho cảnh Nguyên Phong bị nhóm sát thủ phục kích giữa rừng. Chấn thương khiến bài đánh được tập luyện trước đó không thể tiếp tục sử dụng.

Johnny Trí Nguyễn cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và ê-kíp hành động phải xây dựng phương án khác, điều chỉnh động tác theo tình trạng Tuấn Trần. Cú bay người đá đối thủ để cứu hoàng hậu cũng được Tuấn Trần thực hiện khi đang chấn thương. Johnny Trí Nguyễn gọi đây là “hero shot” của Nguyên Phong, ghi lại khoảnh khắc nhân vật tung đòn giữa vòng vây rồi đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

“Tôi thật sự biết ơn Tuấn Trần. Cậu ấy đã cống hiến hết sức và cứu đoàn phim trong thời điểm rất khó khăn”, Johnny Trí Nguyễn nói thêm.

Trạch Dương
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