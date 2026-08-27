TPHCM: 29 xã chính thức lên phường

TPO - Sau khi 29 phường đã được xác lập mới, TPHCM không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu hoại hình đơn vị hành chính khi giảm đi 29 xã, tăng 29 phường.

Tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 27/8 HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về việc xây dựng đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã.

Đây là chủ trương nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân.

Theo đó, 29 xã hiện tại của TPHCM có đủ điều kiện “lên phường” gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua chủ trương được xem xét tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Đây là những xã đủ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính của phường theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên, tỷ lệ quy mô dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính từ 50% trở lên, tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên…

Từ nay, TPHCM có 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Hồi tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã trên khi đã đạt đủ 9/9 tiêu chí quy định tại Điều 5 trên.

Theo tờ trình trước đó của UBND TPHCM, sau khi thành lập, TPHCM không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu hoại hình đơn vị hành chính khi giảm đi 29 xã, tăng 29 phường.

Như vậy, TPHCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.