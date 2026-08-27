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Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, một người tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Sáng 27/8, tại Đồng Tháp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, trong đó một vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy với xe đầu kéo khiến một cụ ông ngoài 70 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 sáng 27/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 xe đầu kéo làm 1 người tử vong.

Thời điểm trên, một người phụ nữ (hơn 40 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên QL1A hướng về miền Tây đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do một cụ ông (hơn 70 tuổi) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm khiến cả hai người cùng phương tiện ngã nhào xuống đường.

Tiếp đó, một xe đầu kéo rơ-moóc chạy từ phía sau tới phát hiện có xe máy ngã phía trước nên đánh lái sang trái để tránh, nhưng khoảng cách quá gần nên vẫn đâm phải xe máy và cụ ông đang bị ngã phía trước. Chiếc xe đầu kéo tiếp tục đâm một đoạn dải phân cách, kéo đổ cột đèn sau đó mới dừng lại.

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Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe gắn máy và xe đầu kéo.

Sau cú đâm của xe đầu kéo, cụ ông bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương nặng nên cụ ông đã không qua khỏi. Người phụ nữ đi xe máy may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Cùng thời điểm trên, tại nút giao Quốc lộ 60 và đường Ấp Bắc qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra tai nạn giữa 2 ô tô đi cùng chiều.

Theo đó, một xe tải lưu thông hướng từ Quốc lộ 1A về phường Mỹ Tho, khi vào nút giao đã xảy ra va chạm với xe ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn không gây thương vong về người, nhưng 2 xe ô tô đều hư hỏng.

Tai nạn giữa 2 ô tô xảy ra vào giờ cao điểm sáng, lượng xe đông, khiến nhiều phương tiện lưu thông qua nút giao rất khó khăn, ùn ứ.

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Hiện trường xe tải va chạm với ô tô con.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#tai nạn giao thông #Đồng Tháp #tai nạn liên hoàn #cụ ông #đầu kéo #xe máy

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