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Cần cơ chế bảo vệ, bồi thường cho người tiêu dùng trước việc gian lận tại cây xăng, công tơ điện, nước

Luân Dũng

TPO - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, gian lận tại cây xăng, công tơ điện, nước ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người dân, do đó cần bổ sung cơ chế bảo vệ và bồi thường cho người tiêu dùng.

Sáng 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài. (Ảnh: QH)

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đề xuất xử lý nội dung giao thoa với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời xử lý kỹ thuật một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước.

Thẩm tra về các nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: QH)

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý tăng cường nguyên tắc minh bạch và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng thuật toán, giao diện hoặc phương thức tương tác có khả năng làm sai lệch lựa chọn của người tiêu dùng.

Phát biểu thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Luật Đo lường cũng được đề xuất sửa đổi, có một sự liên kết và đồng bộ với Luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Do đó, bà Hải đề nghị, các quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có sự liên thông và đặc biệt trong thiết lập cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch.

"Những hiện tượng gian lận tại cây xăng, gian lận trong đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng ngay tới túi tiền của người dân”, bà Hải nói.

Quy định rõ cơ chế bảo vệ người tiêu dùng

Bên cạnh đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, những vụ việc liên quan đến gian lận trong sử dụng máy quan trắc, đo nồng độ ô nhiễm trong thời gian qua là những vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của toàn bộ người dân.

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Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: QH)

“Những ảnh hưởng của nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trong thức ăn, thực phẩm... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng", bà Hải dẫn chứng.

Theo bà, những gian lận này rất tinh vi, bởi việc can thiệp vào máy móc, sửa đổi số liệu có thể được thực hiện từ xa thông qua môi trường số và các phần mềm.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị quy định rõ cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch và đặc biệt là việc bồi thường cho người dân bị thiệt hại trong lĩnh vực thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, viễn thông.

"Đây là sự mong mỏi của cử tri, đề nghị nghiên cứu và bổ sung cụ thể rõ hơn hoặc ở các văn bản hướng dẫn dưới luật...", bà Hải nêu ý kiến.

Luân Dũng
#gian lận #đo lường #quyền lợi người tiêu dùng #điện #nước #xăng dầu #bồi thường #người tiêu dùng

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