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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Sáng 27/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Trụ sở Chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Giáo dục không phải là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn thể hệ thống chính trị, xã hội. Đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công khi tất cả cùng vào cuộc, hành động và chịu trách nhiệm vì tương lai của đất nước.

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Giáo dục trong việc duy trì ổn định dạy và học, tích cực hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, ban hành nhiều chính sách thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Năm học 2025 - 2026 cũng là năm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 25/8 vừa qua, Phó Thủ tướng chỉ rõ: 1 năm qua đã tạo nền tảng và mở đường; những chuyển biến về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, người học và nguồn nhân lực vẫn chưa thực sự rõ nét.

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Các đại biểu tại Hội nghị.

Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ xuyên suốt của năm học 2026 - 2027 là chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ đổi mới cơ chế sang chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học. Mọi chủ trương, chính sách phải được đo đếm bằng sự tiến bộ của học sinh, sự yên tâm của nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và hành động, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực cho năm học mới. Hiện nay, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học, cả nước cần bổ sung hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông; thiếu gần 45.700 phòng học, hơn 27.000 phòng chức năng; thiết bị dạy học tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50,6% (nhiều nơi dưới 50%). Đây là trách nhiệm trực tiếp của các địa phương cần sớm có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu.

Phó Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thay đổi quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, thi cử; giảm thủ tục hồ sơ sổ sách. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, lạm thu đầu năm và xử lý triệt để các vấn đề bạo lực học đường, ma túy, tâm lý lứa tuổi.

Về sắp xếp tinh gọn các cơ sở đại học, giáo dục nghề nghiệp, không lấy việc giảm đầu mối làm thành tích mà phải nâng cao chất lượng. Tăng cường tự chủ thực chất, gắn kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, tập trung nguồn lực phát triển các đại học tinh hoa, trọng điểm tầm cỡ khu vực và quốc tế.

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Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026; Triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ không chỉ về lương, phụ cấp mà còn tôn vinh, bảo vệ uy tín, cải thiện điều kiện làm việc để đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến. Xây dựng dữ liệu giáo dục "đúng, đủ, sạch, sống", kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để hình thành hồ sơ học tập suốt đời cho người dân. Xóa bỏ quan niệm công nghệ thay thế con người; công nghệ chỉ là công cụ phục vụ giảng dạy và quản trị. Làm rõ các vướng mắc thuộc về cơ chế tài chính, biên chế, quỹ đất hay khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất phương án xử lý cụ thể, rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành.

VOV.vn
#Thủ tướng #năm học mới #Thủ tướng #giáo dục #Phó Thủ tướng #Lê Tiến Châu #Hội nghị #Chính phủ

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