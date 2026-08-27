Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

TPO - Sau 50 năm, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đào tạo gần 13.000 học viên, triển khai hàng trăm đề tài khoa học, nghiên cứu nhiều thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn.

Chiều 26/8, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (2/9/1976 - 2/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và đại diện cơ quan ngoại giao một số nước tại Việt Nam dự lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang duyệt đội danh dự tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn - Giám đốc Học viện, cho biết chặng đường nửa thế kỷ được xây dựng từ công sức, trí tuệ và sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ.

Ngày 2/9/1976, Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát PCCC được thành lập theo Quyết định số 5062 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn. Từ đây, hệ thống đào tạo chính quy lực lượng Cảnh sát PCCC từng bước được hình thành.

Qua các giai đoạn phát triển từ Trường Hạ sĩ quan đến Trường Cao đẳng, Trường Đại học PCCC và Học viện PCCC và CNCH, quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được mở rộng.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn - Giám đốc Học viện PCCC và CNCH.

Đến năm 2026, Học viện đã đào tạo gần 13.000 học viên. Trong số này có 8 khóa tiến sĩ, 12 khóa thạc sĩ chuyên ngành PCCC và CNCH, 25 khóa đại học chính quy, 19 khóa đại học vừa làm vừa học trong Công an nhân dân và 18 khóa đại học hệ dân sự.

Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ở Trung ương và địa phương.

Học viện cũng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, lực lượng Quân đội nhân dân và các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Nghiên cứu robot, xe chữa cháy mini

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học được Học viện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Giai đoạn 2020-2025, Học viện triển khai 88 đề tài các cấp, gồm 4 đề tài cấp nhà nước, 30 đề tài cấp Bộ và 54 đề tài cấp cơ sở. Cán bộ, giảng viên cũng thực hiện 718 chuyên đề, sáng kiến cải tiến.

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC và CNCH phát biểu diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm.

Một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tế như robot chữa cháy, mô tô chữa cháy, ôtô chữa cháy mini và nhiều thiết bị chuyên dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Học viện hiện có 14 Phó Giáo sư, 98 Tiến sĩ, 30 nghiên cứu sinh và 215 Thạc sĩ. Hệ thống cơ sở vật chất trên diện tích hơn 33 ha tại ba cơ sở gồm giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thao trường, bãi tập, tháp tập và bể bơi.

Học viện PCCC và CNCH vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được mở rộng với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cơ quan PCCC của Nga, Belarus, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.

Trong những năm gần đây, giảng viên Học viện ba lần tham gia các đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela sau các thảm họa thiên tai.

Đặt mục tiêu trở thành trung tâm tầm khu vực

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện PCCC và CNCH, ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Học viện tập trung xây dựng, phấn đấu sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia; chậm nhất đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

“Học viện tăng cường hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu quốc gia có nền giáo dục, khoa học - công nghệ hiện đại; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi học giả, chuyên gia và tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ quốc tế”, Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Theo Bộ trưởng, Học viện cần phát huy vai trò là cơ sở đào tạo duy nhất của lực lượng Công an nhân dân trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời nâng tầm hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì cho các tập thể và cá nhân của Học viện PCCC và CNCH.

Tiếp thu chỉ đạo, Trung tướng Lê Quang Bốn cho biết Học viện xác định đây là định hướng chiến lược và “mệnh lệnh hành động” cho giai đoạn mới.

Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế; phấn đấu đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học, thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Sau nửa thế kỷ, những người được đào tạo từ Học viện PCCC và CNCH đã có mặt tại nhiều địa bàn, nơi công tác chữa cháy, cứu người thường được tính bằng từng giây, từng phút. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là sự ghi nhận chặng đường đã qua, đồng thời đặt ra yêu cầu mới để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và năng lực ứng phó với những nguy cơ ngày càng phức tạp.