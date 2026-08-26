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Người dân Đà Lạt, Nha Trang vỡ òa đổ xuống đường sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

TPO - Sau những phút giây nghẹt thở dõi theo trận đấu, chiến thắng của tuyển Việt Nam khiến không khí tại Đà Lạt vỡ òa. Từ các điểm xem chung kết, người hâm mộ cùng hòa vào niềm vui chiến thắng, tiếng hò reo vang lên khắp phố núi.

Thái Lâm - Phùng Quang

Đường phố Nha Trang náo nhiệt sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam

Tối 26/8, ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, hàng nghìn người hâm mộ tại Nha Trang đã đổ xuống các tuyến đường trung tâm để ăn mừng. Không khí thành phố biển trở nên sôi động với tiếng hò reo, tiếng còi xe và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố.

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Hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường phố Nha Trang ăn mừng.

Từ nhiều khu vực, các nhóm cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo đỏ và cùng nhau hô vang những khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Nhiều tuyến đường nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi dòng người và xe máy nối dài, tạo nên khung cảnh ăn mừng đầy phấn khích.

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Du khách nước ngoài rất ấn tượng với cách ăn mừng của người dân Nha Trang.

"Trận đấu quá cảm xúc, nhất là những phút cuối. Việt Nam vô địch nên tôi cùng bạn bè lập tức xuống đường để hòa vào không khí ăn mừng. Lâu rồi Nha Trang mới có một đêm bóng đá sôi động như thế này", anh Minh Tuấn, phường Nha Trang hào hứng nói.

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Một đêm không ngủ với người hâm mộ ở Nha Trang.

Còn anh Quốc Huy, phường Nam Nha Trang chia sẻ: "Tôi rất tự hào về đội tuyển. Chiến thắng này không chỉ là niềm vui của riêng các cầu thủ mà còn của hàng triệu người hâm mộ trên cả nước".

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