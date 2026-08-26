Thái Nguyên rực sắc đỏ trong đêm tuyển Việt Nam chiến thắng

Ngay từ tối 26/8, tại trung tâm các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều màn hình LED được lắp đặt để phục vụ đông đảo Nhân dân và người hâm mộ theo dõi, cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Không khí tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm tỉnh Thái Nguyên
Không khí tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm tỉnh Thái Nguyên
Khi trận đấu khép lại, dòng người tiếp tục đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng, tiếng reo hò và những nụ cười.
Trung tâm tỉnh Thái Nguyên tối nay nhuộm trong sắc đỏ. Từ khu vực màn hình lớn, hàng nghìn người hâm mộ cùng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.