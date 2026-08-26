Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Multimedia
Ảnh Infographics Longform Podcast Short Video

Thái Nguyên rực sắc đỏ trong đêm tuyển Việt Nam chiến thắng

TPO - Sắc đỏ và cờ tổ quốc, tiếng hò reo, những nhịp trống cổ vũ... Tất cả tạo nên một không khí sôi động, cuồng nhiệt trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan tối 26/8.

Thanh Hiếu- Đình Sơn
1000080026.jpg
1000080023.jpg
1000080046.jpg
Ngay từ tối 26/8, tại trung tâm các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều màn hình LED được lắp đặt để phục vụ đông đảo Nhân dân và người hâm mộ theo dõi, cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
1000080024.jpg
1000080025.jpg
1000080026.jpg
Không khí tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm tỉnh Thái Nguyên
1000080032.jpg
1000080027.jpg
1000080029.jpg
Không khí tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm tỉnh Thái Nguyên
1000080043.jpg
1000080041.jpg
1000080040.jpg
Khi trận đấu khép lại, dòng người tiếp tục đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng, tiếng reo hò và những nụ cười.
1000080015.jpg
﻿1000080016.jpg
1000080017.jpg
Trung tâm tỉnh Thái Nguyên tối nay nhuộm trong sắc đỏ. Từ khu vực màn hình lớn, hàng nghìn người hâm mộ cùng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
#Thái Nguyên #Đội tuyển Viêt Nam #Cổ vũ #Bóng đá #Chiến thắng #Sắc đỏ

Xem nhiều