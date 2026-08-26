Biển người đi bão xuyên đêm

report Đà Nẵng: Tiếng hô Việt Nam vô địch vang khắp ngả đường

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng, hàng nghìn người dân và cổ động viên đồng loạt đổ ra đường, hòa chung không khí náo nhiệt để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Từ các quán cà phê, nhà hàng, điểm xem bóng đá, dòng người nhanh chóng hòa vào các tuyến phố trung tâm. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn phủ kín nhiều tuyến đường.

Tiếng kèn, tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn và băng rôn đã chuẩn bị từ trước. Khi đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, tất cả cùng xuống phố, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Anh Liviu, du khách Romania, chia sẻ: “Đến du lịch Việt Nam đúng vào dịp này thật sự rất vui. Tôi cùng gia đình xuống đường để hòa chung không khí và chia vui với mọi người. Các con tôi rất hào hứng, vui mừng khi được chứng kiến không khí náo nhiệt này”.

Tại một số tuyến đường, các đoàn xe nối dài, người hâm mộ liên tục hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, trong khi các gia đình, nhóm bạn trẻ cùng hòa vào dòng người ăn mừng.

Không khí tại Đà Nẵng càng về khuya càng sôi động. Những lá cờ đỏ tung bay trong đêm, tiếng còi xe và tiếng hò reo tạo nên một đêm không ngủ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.