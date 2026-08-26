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Xã hội

Biển người đi bão xuyên đêm

Nhóm PV

TPO - Người dân cả nước bắt đầu xuống đường "đi bão" và cùng nhau tận hưởng chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

report Hàng vạn cổ động viên tràn khắp các ngả đường
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Sau chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), triệu con tim tại thành phố mang tên Bác cùng chung nhịp đập thổn thức với niềm vui hân hoan.

Hàng vạn cổ động viên đã tràn khắp các ngả đường, đổ về khu trung tâm thành phố tưng bừng ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Ảnh Flycam: Phong Nguyễn

report Dòng xe nườm nượm tiến vào trung tâm Hà Nội

Người dân đổ ra hai bên đường Tràng Tiền, Hà Nội. Đám đông vẫy cờ, khua mâm thổi kèn giữa dòng xe nườm nượp.

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Hồng Vĩnh

report Pháo hoa rực sáng lúc nửa đêm
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​Càng về đêm, không khí ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam càng bùng nổ tại các tuyến đường huyết mạch của thủ đô.

Ghi nhận lúc gần 0h, khu vực nút giao cầu vượt Trần Khát Chân rơi vào tình trạng ken đặc người và phương tiện. Khói pháo sáng kết hợp cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc và tiếng còi xe, tiếng reo hò liên hồi tạo nên khung cảnh rực rỡ, náo nhiệt chưa từng thấy.

Dù di chuyển chậm chạp giữa dòng xe nối dài, người hâm mộ vẫn giữ trọn sự phấn khích, hòa chung niềm vui chiến thắng xuyên đêm.

report Người dân thủ đô đi bão nghiêm chỉnh
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Sắp bước sang ngày mới, biển người ở thủ đô chưa có dấu hiệu vơi đi.
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Niềm vui chiến thắng lấn át hoàn toàn cơn buồn ngủ. Ai cũng mang vẻ mặt hân hoan.
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Dù đang đi bão, người thủ đô vẫn nghiêm chỉnh chấp hành giao thông.
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Trong lúc đoàn xe chờ đèn đỏ, đám đông đi bộ tranh thủ tràn xuống đường ăn mừng.
report Nghệ An 'bỏ ngủ' để đi bão
Biển người đổ xuống đường ở Nghệ An. Gần nửa đêm, không khí ăn mừng vẫn nóng hừng hực.
report Cả nước vui như mở hội
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Các tuyến phố lớn ở Nghệ An rực cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn người tập trung giữa đường cùng thổi kèn và hô vang "Việt Nam vô địch".
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Không khí ở khu vực trung tâm vui như lễ hội. Kèn và nồi nhôm tạo nên những âm thanh ồn ào, khuấy động không khí. Quốc kỳ cũng giăng khắp nơi.
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Lực lượng cảnh sát được huy động để đảm bảo an toàn giao thông.
report Người Đà Nẵng tận hưởng chiến thắng
report Nguyễn Đình Bắc tiếp tục thổi bùng mạng xã hội

Chỉ sau 30 phút đăng tải, bài viết mới trên fanpage tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thu hút tương tác khổng lồ. Nhiều CĐV gửi lời chúc mừng và khen ngợi Đình Bắc vì giải đấu thành công.

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report Nghệ An: Biển người đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm

Các ngả đường trung tâm tại Nghệ An ken đặc người và phương tiện. Cổ động viên ở mọi lứa tuổi hòa vào dòng người, liên tục vẫy cao lá cờ Tổ quốc và đồng thanh hô vang “Việt Nam vô địch”.

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Ngọc Tú

report TPHCM: Dòng người đi bão chưa có dấu hiệu dừng lại

Tuyến đường Đồng Khởi, hướng ra bến Bạch Đằng (TPHCM) kẹt cứng. Dòng người "đi bão" vẫn liên tục đổ về trung tâm dù đã gần 0h.

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Huế Xuân

report Muôn kiểu tiếp lửa, ăn mừng của cổ động viên lúc nửa đêm

Không khí ăn mừng chức vô địch ngày càng cuồng nhiệt khi dòng người đổ dồn về các tuyến đường trọng điểm, cầu vượt và nút giao lớn.

Để có tầm nhìn bao quát và tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, nhiều cổ động viên không ngần ngại đứng chật kín trên thành cầu vượt, liên tục phất cờ Tổ quốc, thổi kèn và hòa giọng cùng dòng xe bên dưới. Tiếng reo hò rộn rã hòa cùng sắc đỏ rực rỡ tạo nên bức tranh ăn mừng đầy phấn khích, đậm chất bóng đá đường phố của người hâm mộ.

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report Biển người khiến Quảng Ninh phát sáng lúc nửa đêm

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Biển cổ động viên Quảng Ninh đổ về trục đường cột đồng hồ, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn để ăn mừng.
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Nhìn từ trên cao, một góc Quảng Ninh rực rỡ ánh đèn xe.
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Lưu lượng phương tiện trên đường đông hơn nhiều so với thường ngày.
report Người Đồng Nai hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng
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Hàng nghìn người đổ về trung tâm TP Đồng Nai chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch. Ảnh: Văn Quân.
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Giao thông tại các tuyến đường như Dương Tử Giang, Nguyễn Ái Quốc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trị... tắc cứng. Ảnh: Văn Quân.
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Một số cổ động viên hóa trang lạ mắt, cùng bạn bè đổ xuống đường. Ai cũng tươi cười rạng rỡ. Ảnh: Văn Quân.
Người dân ven đường mang theo kèn, vung nồi khuấy động không khí.
report Các cầu thủ ăn mừng chiến thắng cùng người thân
report Không khí ăn mừng tại TPHCM
report Hàng chục nghìn người đang tràn xuống đi bão ở Hà Nội

Hơn 23h00, hàng ngàn người đổ về khu vực đường Đại Cồ Việt, hầm chui Kim Liên. Đoàn xe nối dài và di chuyển rất chậm.

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Thanh Hà

report Đoàn xe nối đuôi san sát lúc nửa đêm

Hơn 23h, hàng ngàn người đổ về khu vực đường Đại Cồ Việt, hầm chui Kim Liên. Đoàn xe nối dài và di chuyển rất chậm.

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report Hàng nghìn người đổ về trung tâm Đồng Nai

Tiếng còi xe, kèn vuvuzela inh ỏi khắp các con đường ở Đồng Nai. Các tuyến đường như Dương Tử Giang, Nguyễn Ái Quốc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trị... ken cứng người.

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Văn Quân

report Khoảnh khắc nâng cao chức cúp vô địch
report Cổ động viên mở hội trước sân Mỹ Đình
report Choáng ngợp cảnh thủ đô rực rỡ ánh đèn lúc nửa đêm
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Dòng người "đi bão" ngày một đông đúc.
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Đường phố thủ đô sáng rực ánh đèn xe máy dù gần tới nửa đêm.
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Lá cờ đỏ sao vàng là phụ kiện không thể thiếu trong những dịp toàn dân chung vui thế này.
report Không khí ăn mừng tại Hà Nội
report Pháo sáng đỏ rực các tuyến phố ở Hà Nội

Lúc 23h00, cổ động viên đổ xuống các con phố ở Hà Nội để "đi bão" ngày càng đông. Các CĐV đốt pháo sáng và hò hét để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

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Hiếu Duy

report Công an kiểm soát an ninh trật tự ở Thanh Hóa

Người dân Thanh Hóa bắn pháo hoa ăn mừng Việt Nam vô địch. Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, trên các ngã đường của tỉnh Thanh Hóa người hâm mộ đổ xô ra đường đi "bão".

Dọc tuyến đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành), hàng vạn người đi xe máy, mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn và bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng. Lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động được huy động khắp các ngã đường để hướng dẫn phương tiện lưu thông, tránh tắc đường.

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Phạm Trường

photo Nghệ An: Dòng người ken đặc vì đi bão

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người dân khắp Nghệ An đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tại thành phố Vinh cũ, các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Trần Phú, Lê Hồng Phong… ken đặc người và phương tiện.

Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hò reo, tiếng còi xe vang lên không ngớt tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Đặc biệt, hàng nghìn người tập trung tại khu vực vòng xuyến Phương Đông khiến giao thông ùn tắc. Dòng người nối dài, cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch”, chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc bóng đá nước nhà đăng quang.

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Ngọc Tú

report Phố Tây Sơn đông nghịt, cổ động viên nhí cũng đổ ra đường
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Biển người đổ ra đường ăn mừng. Tuyến phố Tây Sơn hướng về trung tâm đông nghịt cổ động viên.
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Lưu lượng xe máy trên đường ngày càng đông.
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Hai bên đường cũng được phủ kín. Cổ động viên nhí theo cha mẹ hòa chung không khí ăn mừng.
report Đà Nẵng: Tiếng hô Việt Nam vô địch vang khắp ngả đường

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng, hàng nghìn người dân và cổ động viên đồng loạt đổ ra đường, hòa chung không khí náo nhiệt để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Từ các quán cà phê, nhà hàng, điểm xem bóng đá, dòng người nhanh chóng hòa vào các tuyến phố trung tâm. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn phủ kín nhiều tuyến đường.

Tiếng kèn, tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn và băng rôn đã chuẩn bị từ trước. Khi đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, tất cả cùng xuống phố, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Anh Liviu, du khách Romania, chia sẻ: “Đến du lịch Việt Nam đúng vào dịp này thật sự rất vui. Tôi cùng gia đình xuống đường để hòa chung không khí và chia vui với mọi người. Các con tôi rất hào hứng, vui mừng khi được chứng kiến không khí náo nhiệt này”.

Tại một số tuyến đường, các đoàn xe nối dài, người hâm mộ liên tục hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, trong khi các gia đình, nhóm bạn trẻ cùng hòa vào dòng người ăn mừng.

Không khí tại Đà Nẵng càng về khuya càng sôi động. Những lá cờ đỏ tung bay trong đêm, tiếng còi xe và tiếng hò reo tạo nên một đêm không ngủ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

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report Người dân TPHCM tràn xuống đường ngày càng đông
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Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết lượt về ASEAN Cup với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ TPHCM lập tức xuống đường ăn mừng các chiến binh Sao vàng đã bảo vệ thành công ngôi vương.

Tại khu cửa ngõ phía Đông thành phố, đông đảo người hâm mộ di chuyển khắp các ngả đường đổ về ngã tư Thủ Đức hướng về trung tâm thành phố và đường Phạm Văn Đồng ăn mừng chức vô địch của đội tuyển. Các cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, cùng với còi liên tục hò reo tạo nên không khí sôi động không ngớt dọc các tuyến đường.

report Du khách Đức choáng ngợp, đi bão cùng người dân Hà Nội

Theo ghi nhận, hơn 22 giờ, hàng nghìn người dân vẫn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Tại các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt khu vực ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hàng Bài, không khí vô cùng sôi động. Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo, hát vang trong niềm vui chiến thắng.

Đáng chú ý, hòa chung niềm hân hoan của người dân Việt Nam, rất đông du khách nước ngoài cũng xuống đường, cùng cổ vũ và tận hưởng bầu không khí đặc biệt này.

Chị Chiara (24 tuổi, quốc tịch Đức) cho biết mới đến Hà Nội được 2 ngày và cảm thấy may mắn khi có cơ hội chứng kiến, hòa mình vào không khí ăn mừng chiến thắng của người dân Việt Nam.

Theo Chiara, khoảnh khắc này khiến chị nhớ lại World Cup 2014, thời điểm đội tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới.

“Cảm giác vô cùng tuyệt vời và sôi động. Tôi biết ơn vì đã được trải nghiệm những khoảnh khắc này”, chị Chiara chia sẻ.

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report Biển người từ sân Mỹ Đình đổ về trung tâm thủ đô
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Hướng từ sân Mỹ Đình về trung tâm ngày càng đông, cầu vượt Vành đai 3 ùn tắc nhẹ, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp khắp tuyến đường.

report Người hùng tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng
Quang Hải đánh trống ăn mừng Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Các cầu thủ khác vây quanh hưởng ứng.
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Xuân Son vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
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Tiền đạo Brazil ôm chặt Patrik Lê Giang.
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Hoàng Hên nở nụ cười rạng rỡ. Anh là một trong những cầu thủ có bàn thắng trong trận lượt về.
report Dòng người nhích từng chút tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3
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Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khẳng định ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, khu vực nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (Hà Nội) nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Hàng nghìn người dân cùng phương tiện mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn vuvuzela đổ về đây, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Các dòng xe nhích từng mét trong tiếng reo hò, tiếng còi xe inh ỏi. Trên các cầu vượt bộ hành gần nút giao, đông đảo cổ động viên tập trung kín lối đi để vẫy cờ, bắt nhịp cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc "biển người" rực sắc đỏ phía dưới.

report CĐV TPHCM nín thở trước giây phút Việt Nam vô địch
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Không khí tại TPHCM cũng nóng hơn bao giờ hết. Hai hiệp bóng trôi qua mang đến cho CĐV cảm xúc lẫn lộn. Biểu cảm thay đổi theo từng pha bóng.
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Mọi người chia sẻ chung một tâm trạng, cùng căng thẳng và hào hứng trước giây phút Việt Nam vô địch.
report Quán cà phê ở Đà Nẵng đông nghịt cổ động viên
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Đông đảo người hâm mộ Đà Nẵng đổ về các quán cà phê để theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
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Theo ghi nhận, tại một quán cà phê trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng), hàng trăm cổ động viên tạo nên không khí sôi động với những tiếng hò reo, cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.
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Người hâm mộ chăm chú theo dõi từng pha bóng trên màn hình lớn, liên tục hô vang mỗi khi các cầu thủ Việt Nam tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.
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Anh Nguyễn Văn Trí Tâm, một cổ động viên, chia sẻ các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. “Hôm nay là trận chung kết lượt về nên tôi cùng bạn bè xuống phố từ sớm. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật tốt trong hiệp 2 và giành chức vô địch”, anh Tâm nói.
report Quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình
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Quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình. Các cầu thủ ăn mừng trong niềm tự hào dân tộc.
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Khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa đáng tự hào.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik được các học trò tung lên cao. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã dẫn dắt một mùa thi đấu rực rỡ.
report Người dân Quảng Ninh bắt đầu tràn xuống đường
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Người dân Quảng Ninh bắt đầu đổ xuống đường, trục đường ăn mừng kéo dài trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, lực lượng an ninh, CSGT bắt đầu bố trí lực lượng để ngăn chặn các hành vi quá khích đua xe, gây mất an ninh trật tự.

report Sân Mỹ Đình vỡ òa giây phút Việt Nam vô địch
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Pha phản lưới nhà của tuyển Thái Lan góp phần củng cố thêm chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán đài sân Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui.
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Hàng nghìn cổ động viên reo hò ăn mừng.
report Cờ đỏ sao vàng, kèn sẵn sàng "tiếp lửa" cho cổ động viên đi bão

Càng về cuối trận đấu, không khí xung quanh các tuyến phố càng trở nên rực lửa. Hàng loạt điểm bán cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn và cúp mô hình đã tấp nập bày bán, sẵn sàng “tiếp lửa” cho hàng nghìn người hâm mộ chuẩn bị đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng.

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Quốc Nam

photo CĐV phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng nghìn CĐV tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận chung kết lượt về qua màn hình lớn. Khi Hoàng Hên ghi bàn, đám động tạo nên bầu không khí lễ hội thật sự tại đầu cầu TPHCM.

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Huế Xuân

photo Nhiều du khách quốc tế xem chung kết ASEAN Cup ỏ Phố đi bộ Tạ Hiện

Không khí bóng đá của trận chung kết ASEAN Cup 2026 lan tỏa trên khắp các nẻo đường. Tại “phố Tây” Tạ Hiện (Hà Nội), đông đảo du khách quốc tế đã hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng người hâm mộ Việt Nam, chăm chú dõi theo từng pha bóng và vỡ òa reo hò sau mỗi bàn thắng của đội nhà.

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Thanh Hà

report Người dân đổ ra đường, sẵn sàng "đi bão"

Với cách biệt 2 bàn và trận đấu chỉ còn 20 phút, chức vô địch đã ở rất gần đội tuyển. CĐV đã sẵn sàng hưởng ứng cùng đám đông và đi bão. Ảnh và video: Hoàng Tuyên.

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Hoàng Tuyên

report CĐV xếp hàng đổ xăng, chuẩn bị "đi bão"

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Hà Nội, rất đông CĐV xếp hàng tại các cây xăng để sẵn sàng cho chuyến đi bão. Ảnh: Hoài Phạm.

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Hoài Phạm

report Hàng nghìn CĐV ở Nghệ An dõi theo bước chân đội tuyển

Hàng nghìn người dân đã đổ về sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương tuyển thủ Đình Bắc, để cùng nhau theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Trên màn hình LED rộng khoảng 20m2, từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam khiến cả sân liên tục vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.

Dưới ánh sáng màn hình lớn, cùng dàn loa công suất lớn càng khuấy động bầu không khí, biến sân chùa Chợ Hến thành một “chảo lửa” bóng đá giữa quê nhà Đình Bắc.

Cùng nhịp bóng lăn, hàng nghìn người dân Yên Trung đang gửi trọn niềm tin và tình yêu đến đội tuyển Việt Nam, mong chờ khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tú.

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Ngọc Tú

video CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến ăn mừng cảm xúc

Video: Hồng Vĩnh.

Hồng Vĩnh

report Khoảnh khắc bùng nổ của Hoàng Hên

Bàn thắng tuyệt vời của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam tái lặp khoảng cách dẫn trước 2 bàn. Trước đó, Việt Nam rơi vào thế ngặt nghèo khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Chỉ cần Kakana sút penalty thành công, trận đấu đưa về vạch xuất phát. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan sút bóng lên trời, sau đó trả giá vì pha tấn công của Việt Nam và Hoàng Hên ghi bàn.

Cả nước ăn mừng vỡ òa vì bàn thắng của Hoàng Hên. Đây là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng và có thể là bước ngoặt của cả trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Như Ý.

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report Phút giây hồi hộp của CĐV Việt Nam

CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội hồi hộp trong khoảnh khắc cầu thủ Kakana của Thái Lan sút phạt đền. Từ tình cảnh khó khăn, chỉ sau vài phút, cảm xúc của tất cả thay đổi hoàn toàn.

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Hồng Vĩnh

Nhóm PV
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