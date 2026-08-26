Biển người đi bão xuyên đêm

Sau chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), triệu con tim tại thành phố mang tên Bác cùng chung nhịp đập thổn thức với niềm vui hân hoan.
Hàng vạn cổ động viên đã tràn khắp các ngả đường, đổ về khu trung tâm thành phố tưng bừng ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.
Ảnh Flycam: Phong Nguyễn
Người dân đổ ra hai bên đường Tràng Tiền, Hà Nội. Đám đông vẫy cờ, khua mâm thổi kèn giữa dòng xe nườm nượp.
Hồng Vĩnh
Càng về đêm, không khí ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam càng bùng nổ tại các tuyến đường huyết mạch của thủ đô.
Ghi nhận lúc gần 0h, khu vực nút giao cầu vượt Trần Khát Chân rơi vào tình trạng ken đặc người và phương tiện. Khói pháo sáng kết hợp cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc và tiếng còi xe, tiếng reo hò liên hồi tạo nên khung cảnh rực rỡ, náo nhiệt chưa từng thấy.
Dù di chuyển chậm chạp giữa dòng xe nối dài, người hâm mộ vẫn giữ trọn sự phấn khích, hòa chung niềm vui chiến thắng xuyên đêm.
Chỉ sau 30 phút đăng tải, bài viết mới trên fanpage tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thu hút tương tác khổng lồ. Nhiều CĐV gửi lời chúc mừng và khen ngợi Đình Bắc vì giải đấu thành công.
Các ngả đường trung tâm tại Nghệ An ken đặc người và phương tiện. Cổ động viên ở mọi lứa tuổi hòa vào dòng người, liên tục vẫy cao lá cờ Tổ quốc và đồng thanh hô vang “Việt Nam vô địch”.
Ngọc Tú
Tuyến đường Đồng Khởi, hướng ra bến Bạch Đằng (TPHCM) kẹt cứng. Dòng người "đi bão" vẫn liên tục đổ về trung tâm dù đã gần 0h.
Huế Xuân
Không khí ăn mừng chức vô địch ngày càng cuồng nhiệt khi dòng người đổ dồn về các tuyến đường trọng điểm, cầu vượt và nút giao lớn.
Để có tầm nhìn bao quát và tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, nhiều cổ động viên không ngần ngại đứng chật kín trên thành cầu vượt, liên tục phất cờ Tổ quốc, thổi kèn và hòa giọng cùng dòng xe bên dưới. Tiếng reo hò rộn rã hòa cùng sắc đỏ rực rỡ tạo nên bức tranh ăn mừng đầy phấn khích, đậm chất bóng đá đường phố của người hâm mộ.
Hơn 23h00, hàng ngàn người đổ về khu vực đường Đại Cồ Việt, hầm chui Kim Liên. Đoàn xe nối dài và di chuyển rất chậm.
Thanh Hà
Hơn 23h, hàng ngàn người đổ về khu vực đường Đại Cồ Việt, hầm chui Kim Liên. Đoàn xe nối dài và di chuyển rất chậm.
Tiếng còi xe, kèn vuvuzela inh ỏi khắp các con đường ở Đồng Nai. Các tuyến đường như Dương Tử Giang, Nguyễn Ái Quốc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trị... ken cứng người.
Văn Quân
Lúc 23h00, cổ động viên đổ xuống các con phố ở Hà Nội để "đi bão" ngày càng đông. Các CĐV đốt pháo sáng và hò hét để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.
Hiếu Duy
Người dân Thanh Hóa bắn pháo hoa ăn mừng Việt Nam vô địch. Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, trên các ngã đường của tỉnh Thanh Hóa người hâm mộ đổ xô ra đường đi "bão".
Dọc tuyến đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành), hàng vạn người đi xe máy, mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn và bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng. Lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động được huy động khắp các ngã đường để hướng dẫn phương tiện lưu thông, tránh tắc đường.
Phạm Trường
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người dân khắp Nghệ An đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tại thành phố Vinh cũ, các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Trần Phú, Lê Hồng Phong… ken đặc người và phương tiện.
Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hò reo, tiếng còi xe vang lên không ngớt tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Đặc biệt, hàng nghìn người tập trung tại khu vực vòng xuyến Phương Đông khiến giao thông ùn tắc. Dòng người nối dài, cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch”, chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc bóng đá nước nhà đăng quang.
Ngọc Tú
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng, hàng nghìn người dân và cổ động viên đồng loạt đổ ra đường, hòa chung không khí náo nhiệt để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Từ các quán cà phê, nhà hàng, điểm xem bóng đá, dòng người nhanh chóng hòa vào các tuyến phố trung tâm. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn phủ kín nhiều tuyến đường.
Tiếng kèn, tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.
Nhiều cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn và băng rôn đã chuẩn bị từ trước. Khi đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, tất cả cùng xuống phố, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Anh Liviu, du khách Romania, chia sẻ: “Đến du lịch Việt Nam đúng vào dịp này thật sự rất vui. Tôi cùng gia đình xuống đường để hòa chung không khí và chia vui với mọi người. Các con tôi rất hào hứng, vui mừng khi được chứng kiến không khí náo nhiệt này”.
Tại một số tuyến đường, các đoàn xe nối dài, người hâm mộ liên tục hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, trong khi các gia đình, nhóm bạn trẻ cùng hòa vào dòng người ăn mừng.
Không khí tại Đà Nẵng càng về khuya càng sôi động. Những lá cờ đỏ tung bay trong đêm, tiếng còi xe và tiếng hò reo tạo nên một đêm không ngủ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết lượt về ASEAN Cup với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ TPHCM lập tức xuống đường ăn mừng các chiến binh Sao vàng đã bảo vệ thành công ngôi vương.
Tại khu cửa ngõ phía Đông thành phố, đông đảo người hâm mộ di chuyển khắp các ngả đường đổ về ngã tư Thủ Đức hướng về trung tâm thành phố và đường Phạm Văn Đồng ăn mừng chức vô địch của đội tuyển. Các cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, cùng với còi liên tục hò reo tạo nên không khí sôi động không ngớt dọc các tuyến đường.
Theo ghi nhận, hơn 22 giờ, hàng nghìn người dân vẫn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.
Tại các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt khu vực ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hàng Bài, không khí vô cùng sôi động. Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo, hát vang trong niềm vui chiến thắng.
Đáng chú ý, hòa chung niềm hân hoan của người dân Việt Nam, rất đông du khách nước ngoài cũng xuống đường, cùng cổ vũ và tận hưởng bầu không khí đặc biệt này.
Chị Chiara (24 tuổi, quốc tịch Đức) cho biết mới đến Hà Nội được 2 ngày và cảm thấy may mắn khi có cơ hội chứng kiến, hòa mình vào không khí ăn mừng chiến thắng của người dân Việt Nam.
Theo Chiara, khoảnh khắc này khiến chị nhớ lại World Cup 2014, thời điểm đội tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới.
“Cảm giác vô cùng tuyệt vời và sôi động. Tôi biết ơn vì đã được trải nghiệm những khoảnh khắc này”, chị Chiara chia sẻ.
Hướng từ sân Mỹ Đình về trung tâm ngày càng đông, cầu vượt Vành đai 3 ùn tắc nhẹ, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp khắp tuyến đường.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khẳng định ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, khu vực nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (Hà Nội) nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Hàng nghìn người dân cùng phương tiện mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn vuvuzela đổ về đây, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.
Các dòng xe nhích từng mét trong tiếng reo hò, tiếng còi xe inh ỏi. Trên các cầu vượt bộ hành gần nút giao, đông đảo cổ động viên tập trung kín lối đi để vẫy cờ, bắt nhịp cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc "biển người" rực sắc đỏ phía dưới.
Người dân Quảng Ninh bắt đầu đổ xuống đường, trục đường ăn mừng kéo dài trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, lực lượng an ninh, CSGT bắt đầu bố trí lực lượng để ngăn chặn các hành vi quá khích đua xe, gây mất an ninh trật tự.
Càng về cuối trận đấu, không khí xung quanh các tuyến phố càng trở nên rực lửa. Hàng loạt điểm bán cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn và cúp mô hình đã tấp nập bày bán, sẵn sàng “tiếp lửa” cho hàng nghìn người hâm mộ chuẩn bị đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng.
Quốc Nam
Hàng nghìn CĐV tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận chung kết lượt về qua màn hình lớn. Khi Hoàng Hên ghi bàn, đám động tạo nên bầu không khí lễ hội thật sự tại đầu cầu TPHCM.
Huế Xuân
Không khí bóng đá của trận chung kết ASEAN Cup 2026 lan tỏa trên khắp các nẻo đường. Tại “phố Tây” Tạ Hiện (Hà Nội), đông đảo du khách quốc tế đã hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng người hâm mộ Việt Nam, chăm chú dõi theo từng pha bóng và vỡ òa reo hò sau mỗi bàn thắng của đội nhà.
Thanh Hà
Với cách biệt 2 bàn và trận đấu chỉ còn 20 phút, chức vô địch đã ở rất gần đội tuyển. CĐV đã sẵn sàng hưởng ứng cùng đám đông và đi bão. Ảnh và video: Hoàng Tuyên.
Hoàng Tuyên
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Hà Nội, rất đông CĐV xếp hàng tại các cây xăng để sẵn sàng cho chuyến đi bão. Ảnh: Hoài Phạm.
Hoài Phạm
Hàng nghìn người dân đã đổ về sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương tuyển thủ Đình Bắc, để cùng nhau theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.
Trên màn hình LED rộng khoảng 20m2, từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam khiến cả sân liên tục vang lên tiếng hò reo, cổ vũ.
Dưới ánh sáng màn hình lớn, cùng dàn loa công suất lớn càng khuấy động bầu không khí, biến sân chùa Chợ Hến thành một “chảo lửa” bóng đá giữa quê nhà Đình Bắc.
Cùng nhịp bóng lăn, hàng nghìn người dân Yên Trung đang gửi trọn niềm tin và tình yêu đến đội tuyển Việt Nam, mong chờ khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tú.
Ngọc Tú
Video: Hồng Vĩnh.
Hồng Vĩnh
Bàn thắng tuyệt vời của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam tái lặp khoảng cách dẫn trước 2 bàn. Trước đó, Việt Nam rơi vào thế ngặt nghèo khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Chỉ cần Kakana sút penalty thành công, trận đấu đưa về vạch xuất phát. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan sút bóng lên trời, sau đó trả giá vì pha tấn công của Việt Nam và Hoàng Hên ghi bàn.
Cả nước ăn mừng vỡ òa vì bàn thắng của Hoàng Hên. Đây là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng và có thể là bước ngoặt của cả trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Như Ý.
CĐV ở phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội hồi hộp trong khoảnh khắc cầu thủ Kakana của Thái Lan sút phạt đền. Từ tình cảnh khó khăn, chỉ sau vài phút, cảm xúc của tất cả thay đổi hoàn toàn.
Hồng Vĩnh