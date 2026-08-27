Khánh Hòa hỗ trợ tiền tỷ cho tiến sĩ, giáo sư về địa phương làm việc

TPO - Khánh Hòa sẽ hỗ trợ từ 1 - 1,5 tỷ đồng cho tiến sĩ, giáo sư về địa phương làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 27/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình HĐND tỉnh này dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết này quy định về chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Kỹ sư làm về khoa học công nghệ làm việc tại một nhà máy ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh.

Cụ thể, nhân lực chất lượng cao sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức được mức hỗ trợ một lần như sau: Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng đối với giáo sư, 1,2 tỷ đồng đối với phó giáo sư, 1 tỷ đồng đối với tiến sĩ, 300 triệu đồng đối thạc sĩ và 250 triệu đồng đối với cử nhân. Các đối tượng này cũng được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ chi phí lưu trú trong thời gian cam kết công tác tại tỉnh tối đa 5.000.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, nhân lực chất lượng cao trong quá trình thu hút về làm việc tại tỉnh, đạt được các giải thưởng quốc gia, quốc tế có uy tín về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì được cơ quan, đơn vị đề xuất hưởng mức hỗ trợ, khuyến khích tương xứng tối đa 50.000.000 đồng/giải. Được thưởng khi có thành tích nghiên cứu: 50.000.000 đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam; 100.000.000 đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế được công bố quốc tế.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, kết quả khảo sát sơ bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về nhu cầu nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cho thấy tổng nhu cầu thu hút trong giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 105 nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, nhu cầu đối với trình độ tiến sĩ là 21 người, thạc sĩ 14 người, nhân lực tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc 64 người và 6 giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia cao cấp. Nhu cầu tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn.