Lo ‘mất bãi tắm’ khi xây kè trăm tỷ, lãnh đạo địa phương giải đáp thế nào?

TPO - Trước lo ngại việc xây dựng tuyến kè biển trị giá hơn 430 tỷ đồng tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Thanh Hóa) có thể làm mất bãi tắm, ảnh hưởng hoạt động du lịch, ngành chức năng và đơn vị tư vấn đã giải đáp về phương án xây dựng công trình.

Chiều 20/8, UBND xã Hoằng Tiến và UBND xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức hội nghị thông tin về việc triển khai Dự án xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông do mưa bão gây ra trong năm 2025 tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Đơn vị thi công đắp đường công vụ, xây dựng tuyến kè chống sạt lở.



Hội nghị diễn ra sau khi hàng chục nhà đầu tư, chủ các khu resort, khách sạn, nhà hàng tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, thuộc địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị thay đổi phương án kè bờ biển nhằm bảo vệ bãi tắm và môi trường.

Kè vươn ra biển 35-37m

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn, thiết kế dự án cho biết, qua đánh giá nguyên nhân và hiện trạng xói lở, sụt lún tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến sau đợt mưa bão năm 2025, đơn vị đã xây dựng phương án công trình bằng cấu kiện dạng bậc thang.

Theo phương án, tuyến kè sẽ kéo dài từ bờ ra phía biển khoảng 35-37m, nhằm ổn định thủy lực, giảm tối đa sóng tràn, đồng thời tạo cảnh quan và thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận bãi biển. Đơn vị tư vấn cho biết, giải pháp này đã được kiểm chứng thực tế tại một số bãi biển ở Huế và Hội An (Đà Nẵng)...

Đại diện đơn vị tư vấn, thiết kế tuyến kè Khu du lịch biển Hải Tiến.



Dự án có tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng. Trong đó, xã Hoằng Tiến triển khai tuyến kè biển dài khoảng 2km, tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng; xã Hoằng Thanh xây dựng tuyến kè dài khoảng 950m, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 3/2027.

“Giải pháp kè bảo vệ bờ chủ yếu nhằm giữ ổn định vị trí đường bờ, ngăn hư hỏng tiếp tục phát triển vào phía trong, bảo vệ bờ biển khỏi xói lở và hạn chế tác động của sóng. Tuy nhiên, phương án này chưa thể giải quyết triệt để nguyên nhân gây xói lở là tác động của sóng biển và quá trình vận chuyển bùn cát dọc bờ. Vì vậy, về lâu dài vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến bãi tắm”, đại diện đơn vị tư vấn thông tin.

Để hoàn thiện giải pháp bảo vệ, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu bổ sung hệ thống đê ngầm giảm sóng phía ngoài, qua đó giảm mức độ tác động của sóng và thiên tai. Đồng thời, địa phương có thể nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu nạo vét, bồi lắng tại cửa sông để tôn tạo bãi tắm.

Lo mất “trái tim” của du lịch biển

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO, cho rằng bãi cát được xem là “trái tim” của du lịch biển. Qua quan sát quá trình thi công, các nhà đầu tư lo ngại phần lớn bãi cát bị san lấp, đổ đất đá để triển khai tuyến kè cứng áp sát bờ, kéo dài 35-37m ra phía biển.

“Liệu phương án xây kè chống sạt lở này có làm mất bãi tắm? Du khách sẽ tắm ở đâu, có gây nguy hiểm khi nước lên, nước xuống?”, ông Tùng đặt câu hỏi.

Ông cho biết, sau đợt mưa bão năm 2025, hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư tại Hải Tiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu giảm khoảng 40-50%. “Nếu chỉ khoảng 2 năm nữa mà du lịch biển không còn bãi tắm, nguy cơ nhiều nhà đầu tư phá sản là rất lớn”, ông Tùng nói.

Doanh nghiệp lo "mất bãi tắm" khi triển khai dự án kè biển.

Các nhà đầu tư đề nghị ngành chức năng nghiên cứu giải pháp khoa học, tối ưu cho cả mục tiêu chống sạt lở và phát triển du lịch. Giải đáp băn khoăn của các nhà đầu tư, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết phương án khả thi trước mắt là phải xây dựng tuyến kè đủ chắc chắn để bảo vệ tuyến đường ven biển và các công trình phía trong.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thanh, thừa nhận do đây là công trình khẩn cấp nên địa phương còn thiếu sót khi chưa lấy ý kiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dọc bãi biển.

Ông Lê Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến giải đáp băn khoăn của doanh nghiệp tại hội nghị.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng công trình không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, kè mà còn phải tính đến yêu cầu phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh đây là công trình cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Cường yêu cầu UBND hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế; tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng công trình, tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình thi công, đặc biệt trong mùa mưa bão.