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Trên đường đi làm, người đàn ông phát hiện 2 con chim quý hiếm

Ngọc Tú

TPO - Hai con công và 1 con kỳ đà vân vừa được người dân ở Nghệ An chủ động giao nộp cho đơn vị chức năng, góp phần đưa động vật hoang dã về nơi chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn an toàn.

Ngày 20/8, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với UBND xã và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn bàn giao 2 con công về Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các bước bảo tồn theo quy định.

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2 chim công được ông Thuyết phát hiện trên đường đi làm.

Trước đó, ông Đặng Đình Thuyết (SN 1984, trú thôn Phúc Sơn 2, xã Anh Sơn) trên đường đi làm tại khu vực Cồn Kè đã phát hiện 2 cá thể chim công. Nhận định đây là loài chim quý hiếm, ông Thuyết đã đưa về giao nộp cho đơn vị chức năng để cứu hộ, đảm bảo an toàn.

Được biết, 2 cá thể công nặng 8kg, có tên là Pavo muticus. Đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.

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Vườn Quốc gia Pù Mát hiện đã tiếp nhận 2 cá thể công để chăm sóc và bảo tồn theo quy định.

Trước đó ngày 17/8, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng tiếp nhận 1 cá thể kỳ đà vân nặng 3,5kg, có tên khoa học là Varanus bengalensis. Đây là loài động vật thuộc Nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Công an cho biết, ít ngày trước, chị Hồ Thị Vân (SN 1988, trú tại Thôn 4 Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu) đang ở nhà thì phát hiện con kỳ đà đi lạc vào. Bà Vân sau đó nhờ người thân bắt giữ rồi đưa đến Công an xã giao nộp.

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Cá thể kỳ đà vân được người dân giao nộp cho đơn vị chức năng xã Quỳnh Lưu.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quỳnh Lưu phối hợp với đơn vị chức năng vận chuyển đến Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn hệ sinh thái rừng.

Ngọc Tú
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