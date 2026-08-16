Đang tuần tra đêm, cảnh sát bất ngờ gặp ‘vị khách đặc biệt’ giữa đường

TPO - Trong lúc tuần tra đêm tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), cảnh sát bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê nặng gần 7kg đang bò giữa đường và kịp thời đưa về chăm sóc.

Sáng 16/8, lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn và bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 14/8, trong quá trình tuần tra tại khu vực khối Ngũ Lộc, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu phát hiện một cá thể tê tê trên tuyến đường dân sinh.

Lực lượng chức năng đưa cá thể tê tê về đơn vị chăm sóc, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao.

Cá thể tê tê được cảnh sát phát hiện trong đêm tuần tra.

Theo biên bản, cá thể tê tê chưa xác định giới tính, trọng lượng gần 7kg, sức khỏe tại thời điểm bàn giao ổn định. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu sau đó đã bàn giao cá thể tê tê cho UBND phường Vinh Lộc, với sự chứng kiến của cán bộ Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò và Công an phường Vinh Lộc.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Vinh Lộc giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường vận chuyển cá thể tê tê đến cơ sở bảo tồn động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.

Bàn giao cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Pù Mát cứu hộ, chăm sóc.

Tại đây, cá thể tê tê được tiếp nhận để cứu hộ, chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng phục hồi. Nếu đủ điều kiện, cá thể sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, cần thông báo cho cơ quan chức năng; không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép.