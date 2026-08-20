Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Motorola ra mắt siêu phẩm ‘razr fold’ tại Việt Nam

P.V

Motorola vừa giới thiệu motorola razr fold - mẫu smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Là chiếc smartphone có camera số 1 thế giới trong dòng gập và đạt chứng nhận DXOMARK Gold Label uy tín. Razr fold hướng tới những trải nghiệm liền mạch giữa công việc, sáng tạo và giải trí.

Ông La Hồng Hưng, Đại diện Motorola Việt Nam cho biết, Motorola đang hướng tới kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển và tinh thần đổi mới sáng tạo luôn là giá trị cốt lõi trong mọi sản phẩm mà hãng mang đến cho người dùng Việt Nam.

Motorola razr fold sở hữu màn hình ngoài 6.6 inch sống động, khi mở ra thành màn hình LTPO 2K 8.1 inch rộng rãi, mang đến không gian thoải mái hơn để làm việc, sáng tạo và thưởng thức nội dung toàn cảnh hơn. Thiết kế thích ứng này cho phép thiết bị chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng - từ chế độ “laptop” với gõ phím tiện lợi, “tent” để xem nội dung rảnh tay, đến chia đôi màn hình để làm việc đa nhiệm, giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa công việc và giải trí. Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn, pin 6000 mAh cho thời lượng sử dụng dài.

anh-1-1.jpg

Razr fold vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng - chỉ 4.6 mm khi mở ra và 9.9 mm khi gập lại, đảm bảo tính di động mà không đánh đổi độ bền.

Máy còn sở hữu bản lề giọt nước bằng thép không gỉ được chế tác chính xác, tấm lót màn hình bên trong bằng titan, kính siêu mỏng Ultra-Thin Glass và lớp chống sốc Anti-Shock Film, giúp đảm bảo độ bền chắc cùng trải nghiệm gập mở mượt mà. Đây cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, mang lại khả năng chống chịu khi bị rơi tốt hơn 75% so với thế hệ trước theo thử nghiệm nội bộ.

Với hai lựa chọn màu sắc Xanh Đen (Blackened Blue) và Trắng Lily (Lily White), razr fold thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chế tác cao cấp và những đường nét tinh tế, mang đến một thiết kế thanh lịch và hiện đại.

Motorola razr fold dự kiến chính thức mở bán tại Việt Nam ngày 19/8/2026 thông qua các nhà bán lẻ và kênh phân phối ủy quyền với mức giá tham khảo 49.990.000 đồng.

Đặc biệt từ ngày 19/8 đến 30/8, khách hàng đủ điều kiện khi mua tại hệ thống cửa hàng Thế giới di động sẽ nhận được bộ ưu đãi trị giá đến 20 triệu đồng.

P.V
#giới thiệu smartphone gập Razr fold tại Việt Nam #thiết kế và tính năng màn hình gập linh hoạt #độ bền và công nghệ chống sốc cao cấp #dịch vụ và ưu đãi mua hàng tại Thế giới di động #sứ mệnh đổi mới sáng tạo của Motorola Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe