Motorola ra mắt siêu phẩm ‘razr fold’ tại Việt Nam

Motorola vừa giới thiệu motorola razr fold - mẫu smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Là chiếc smartphone có camera số 1 thế giới trong dòng gập và đạt chứng nhận DXOMARK Gold Label uy tín. Razr fold hướng tới những trải nghiệm liền mạch giữa công việc, sáng tạo và giải trí.

Ông La Hồng Hưng, Đại diện Motorola Việt Nam cho biết, Motorola đang hướng tới kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển và tinh thần đổi mới sáng tạo luôn là giá trị cốt lõi trong mọi sản phẩm mà hãng mang đến cho người dùng Việt Nam.

Motorola razr fold sở hữu màn hình ngoài 6.6 inch sống động, khi mở ra thành màn hình LTPO 2K 8.1 inch rộng rãi, mang đến không gian thoải mái hơn để làm việc, sáng tạo và thưởng thức nội dung toàn cảnh hơn. Thiết kế thích ứng này cho phép thiết bị chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng - từ chế độ “laptop” với gõ phím tiện lợi, “tent” để xem nội dung rảnh tay, đến chia đôi màn hình để làm việc đa nhiệm, giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa công việc và giải trí. Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn, pin 6000 mAh cho thời lượng sử dụng dài.

Razr fold vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng - chỉ 4.6 mm khi mở ra và 9.9 mm khi gập lại, đảm bảo tính di động mà không đánh đổi độ bền.

Máy còn sở hữu bản lề giọt nước bằng thép không gỉ được chế tác chính xác, tấm lót màn hình bên trong bằng titan, kính siêu mỏng Ultra-Thin Glass và lớp chống sốc Anti-Shock Film, giúp đảm bảo độ bền chắc cùng trải nghiệm gập mở mượt mà. Đây cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, mang lại khả năng chống chịu khi bị rơi tốt hơn 75% so với thế hệ trước theo thử nghiệm nội bộ.

Với hai lựa chọn màu sắc Xanh Đen (Blackened Blue) và Trắng Lily (Lily White), razr fold thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chế tác cao cấp và những đường nét tinh tế, mang đến một thiết kế thanh lịch và hiện đại.

Motorola razr fold dự kiến chính thức mở bán tại Việt Nam ngày 19/8/2026 thông qua các nhà bán lẻ và kênh phân phối ủy quyền với mức giá tham khảo 49.990.000 đồng.

Đặc biệt từ ngày 19/8 đến 30/8, khách hàng đủ điều kiện khi mua tại hệ thống cửa hàng Thế giới di động sẽ nhận được bộ ưu đãi trị giá đến 20 triệu đồng.