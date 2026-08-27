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Khoa học

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'Kỹ sư tí hon' tranh tài trên đấu trường Robocon Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Vòng chung kết Robocon Tây Ninh 2026 quy tụ 38 đội xuất sắc, là sân chơi để thanh thiếu niên vận dụng kiến thức khoa học, lập trình và tư duy thuật toán vào điều khiển robot và giải quyết các bài toán thực tế.

Ngày 26/8, Vòng chung kết Cuộc thi Robocon tỉnh Tây Ninh lần thứ I - năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 38 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại. Những màn thi đấu kịch tính trên sa bàn mang đến một sân chơi hấp dẫn, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của khoa học, công nghệ và robotics đối với thế hệ trẻ.

Theo Ban tổ chức, ngay trong mùa đầu tiên, cuộc thi ghi nhận 223 đội đăng ký, trong đó 149 đội thực tế tham gia vòng loại và 38 đội giành quyền vào vòng chung kết. Những con số này cho thấy sự quan tâm của học sinh, thanh thiếu niên Tây Ninh đối với lập trình, robot và các lĩnh vực công nghệ mới.

Trên sân đấu, robot không đơn thuần là một cỗ máy được lập trình sẵn. Đằng sau mỗi chuyển động chính xác là sự kết hợp của tư duy logic, kiến thức khoa học, khả năng lập trình, kỹ năng phối hợp và quá trình thử nghiệm, điều chỉnh liên tục của các thành viên.

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Các em học sinh trung học cơ sở tham gia cuộc thi.

Các đội thi phải tính toán phương án vận hành, xây dựng thuật toán, lập trình robot và xử lý những tình huống phát sinh trong thời gian thi đấu. Qua đó, các em có cơ hội đưa kiến thức từ sách vở vào thực tiễn, biến những ý tưởng ban đầu thành chương trình, thuật toán và sản phẩm công nghệ cụ thể.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính trên sa bàn, Vòng chung kết Cuộc thi Robocon tỉnh Tây Ninh lần thứ I - năm 2026 chính thức khép lại, với những đội thi xuất sắc được vinh danh.

Ban tổ chức trao giải Nhất bảng A cho đội Trường THCS Hậu Nghĩa và giải Nhất bảng B cho đội Trường THPT Đức Huệ và Trường THPT Hùng Vương.

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Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tốt.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa đang nhanh chóng thay đổi phương thức học tập, sản xuất cũng như cách con người giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh cho rằng việc hình thành một thế hệ trẻ có tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ là một trong những tài sản quan trọng của địa phương.

Vì vậy, mục tiêu của Robocon không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những đội thi đạt thành tích cao. Cuộc thi còn góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ, tạo môi trường để thanh thiếu niên rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nhóm.

Sau cuộc thi, Tây Ninh định hướng tiếp tục duy trì phong trào nghiên cứu khoa học, lập trình và robotics trong trường học; từng bước hình thành các câu lạc bộ STEM, robotics, đồng thời tăng cường kết nối học sinh, sinh viên với chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Hữu Huy
#Robocon #Tây Ninh #robot #khoa học #công nghệ #sáng tạo

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