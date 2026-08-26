Bắt được động vật quý hiếm, người dân giao nộp để tái thả về tự nhiên

TPO - Phát hiện một cá thể tê tê nặng gần 3kg, chị Trần Thị Hải (trú xã Tương Dương, Nghệ An) đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 26/8, UBND xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ và lực lượng kiểm lâm thả một cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào ngày 24/8, gia đình chị Trần Thị Hải (trú xóm Hòa Nam, xã Tương Dương) phát hiện và bắt được một cá thể tê tê. Biết đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, gia đình chị Hải đã chủ động trình báo chính quyền địa phương, đồng thời bàn giao con vật cho cơ quan chức năng.

Đơn vị chức năng thả cá thể tê tê về rừng. (Ảnh: Đình Tuân).

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng cá thể tê tê, lập biên bản bàn giao và thống nhất phương án tái thả. Đơn vị chức năng sau đó đã đưa cá thể tê tê đến khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa xã Tương Dương và xã Yên Na để tái thả.

Việc người dân chủ động giao nộp tê tê không chỉ giúp một cá thể động vật hoang dã trở lại rừng mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên. Hành động này góp phần duy trì hệ sinh thái rừng, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học trên địa bàn.