Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt được động vật quý hiếm, người dân giao nộp để tái thả về tự nhiên

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện một cá thể tê tê nặng gần 3kg, chị Trần Thị Hải (trú xã Tương Dương, Nghệ An) đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 26/8, UBND xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ và lực lượng kiểm lâm thả một cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào ngày 24/8, gia đình chị Trần Thị Hải (trú xóm Hòa Nam, xã Tương Dương) phát hiện và bắt được một cá thể tê tê. Biết đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, gia đình chị Hải đã chủ động trình báo chính quyền địa phương, đồng thời bàn giao con vật cho cơ quan chức năng.

img-8727.jpg
Đơn vị chức năng thả cá thể tê tê về rừng. (Ảnh: Đình Tuân).

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng cá thể tê tê, lập biên bản bàn giao và thống nhất phương án tái thả. Đơn vị chức năng sau đó đã đưa cá thể tê tê đến khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa xã Tương Dương và xã Yên Na để tái thả.

Việc người dân chủ động giao nộp tê tê không chỉ giúp một cá thể động vật hoang dã trở lại rừng mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên. Hành động này góp phần duy trì hệ sinh thái rừng, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #động vật quý #động vật #thả động vật quý #Bắt giữ tê tê quý hiếm #thả tê tê về rừng #động vật quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe