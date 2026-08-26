Người dùng iPhone cảm nhận gì khi dùng Nothing Phone 4a

Việc chuyển đổi từ một chiếc điện thoại quen thuộc sang một nền tảng hoàn toàn mới luôn mang lại nhiều băn khoăn. Đối với những người đã gắn bó lâu năm với hệ sinh thái của Apple, quyết định trải nghiệm Nothing Phone (4a) mang đến một góc nhìn khác biệt về thói quen sử dụng thiết bị di động hằng ngày.

Thiết kế mang lại cảm giác mới lạ

Điểm đầu tiên người dùng iPhone nhận thấy khi cầm Nothing Phone (4a) là phần mặt lưng trong suốt. Thay vì mặt kính trơn màu an toàn thường thấy, sản phẩm này để lộ các chi tiết bên trong một cách có chủ đích và gọn gàng.

Hệ thống đèn Glyph phía sau cũng tạo ra sự chú ý nhất định. Ban đầu, việc có đèn nháy khi nhận thông báo có vẻ lạ lẫm. Sau một thời gian, tính năng này giúp người dùng nhận biết cuộc gọi hay tin nhắn mà không cần lật màn hình lên. Cảm giác cầm nắm của máy khá vừa vặn, các cạnh viền được làm phẳng mang lại sự quen thuộc nhất định cho những ai từng dùng iPhone.

Ảnh: thegioididong.com

Trải nghiệm hệ điều hành tối giản

Chuyển từ iOS sang Android thường mất thời gian làm quen, nhưng giao diện trên chiếc máy này lại khá dễ tiếp cận. Hãng tập trung vào phong cách thiết kế đơn sắc, các biểu tượng ứng dụng và tiện ích đều được đồng bộ hóa thống nhất.

Sự tối giản này làm giảm sự phân tâm bởi các màu sắc rực rỡ, giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung cần xem. Các thao tác vuốt chạm phản hồi nhanh nhẹn. Cảm giác vuốt từ cạnh viền để quay lại hay chuyển đổi ứng dụng diễn ra mượt mà, khá tương đồng với thói quen sử dụng trên các thiết bị iOS.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng và thói quen sử dụng hằng ngày

Màn hình của máy đáp ứng tốt các nhu cầu đọc báo, lướt mạng xã hội và xem video. Tần số quét cao giúp các chuyển động cuộn trang trở nên liền mạch. Khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc, máy vẫn giữ được sự ổn định, ít gặp tình trạng giật lag hay thoát ứng dụng đột ngột.

Về dung lượng pin, thiết bị trụ được trọn vẹn một ngày làm việc với các tác vụ thông thường. Người dùng có thể thoải mái sử dụng mà không cần mang theo sạc dự phòng liên tục. Nếu bạn đang tìm hiểu về dòng máy này, các sản phẩm Nothing Phone hiện đã có mặt tại thị trường Việt Nam với nhiều tùy chọn cấu hình để tham khảo.

Mức giá và chính sách ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, dòng Nothing Phone (4a) đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với các mức giá khá dễ tiếp cận. Phiên bản tiêu chuẩn 8GB/128GB có giá 11.490.000 đồng. Bản 8GB/256GB được bán với giá 12.490.000 đồng. Phiên bản 12GB/256GB có giá 13.490.000 đồng. Những ai cần hiệu năng cao hơn có thể chọn Nothing Phone (4a) Pro 5G 12GB/256GB với giá 15.490.000 đồng.

Đi kèm với đó là nhiều chương trình khuyến mãi thiết thực dành cho người mua. Khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng và nhận bộ quà tặng gồm túi Tote cùng quạt tản nhiệt. Hệ thống cũng cung cấp gói bảo hành toàn diện trị giá đến 2.5 triệu đồng.

Gói bảo hành này bao gồm bảo hiểm 1 đổi 1 trong 6 tháng, bảo hành mở rộng 12 tháng và bảo hiểm rơi vỡ 12 tháng. Bên cạnh đó, chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ trợ giá lên đến 4 triệu đồng. Người dùng cũng có thể chọn hình thức trả chậm không phần trăm lãi suất để linh hoạt hơn về mặt tài chính khi mua sắm.